Paňková dominovala v reprezentačných pretekoch, uspela v troch disciplínach

Paňková opanovala v priebehu dvoch víkendov poradie v kanoe i kajaku. Okrem elitnej kategórie bude reprezentovať Slovensko aj v kategórii do 23 rokov a druhé miesto obsadila v kajak krose.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. V Liptovskom Mikuláši sa na 77. ročníku MTS rozhodovalo o nominácii do reprezentačných družstiev Slovenska vo vodnom slalome.

„Tak minulý a predminulý rok bola prioritou C1, ale teraz na sebe cítim, že je to vyrovnané. V oboch viem podať veľmi dobré výsledky a v oboch viem bojovať o tie popredné pozície,“ skonštatovala v nedeľu úradujúca vicemajsterka Európy v K1.

V C1 mužov mal už pred podujatím istú miestenku Matej Beňuš, držiteľ bronzu z minuloročných olympijských hier v Paríži. K nemu sa pridal aj veterán Michal Martikán a Marko Mirgorodský.

„Myslím, že je to už moja 35. sezóna. Podstatné je, že robím šport, ktorý ma veľmi baví a je pre mňa najkrajší na svete. To je to, čo ma poháňa dopredu," zhodnotil päťnásobný olympijský medailista.

V K1 sa medzi najlepšie trio dostal Martin Halčin, Jakub Grigar a Adam Gonšenica. Grigar obsadil druhú priečku napriek problémom s krkom, pre ktoré absolvoval ešte v sobotu ráno magnetickú rezonanciu.

V krose si vybojovali miesto medzi ženami Stanovská, Paňková a Ivana Chlebová. U mužov Jakub Grigar, Martin Halčin a junior David Skubík.