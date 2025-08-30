Paňkovej finále vôbec nevyšlo. Dve chyby ju odsunuli mimo TOP 10

Svetový pohár vo vodnom slalome
Výsledky finále K1 žien:
1.
Elena Liliková
Nemecko
86,86 s (0)
2.
Viktorija Usová
Ukrajina
+ 0,92 s (0)
3.
Kimberley Woodsová
Austrália
+ 1,33 s (2)
4.
Ana Satilová
Brazília
+ 2,08 s (2)
5.
Noemie Foxová
Austrália
+ 3,53 s (2)
6.
Monica Doriová
Andorra
+ 4,06 s (2)
11.
Zuzana Paňková
Slovensko
+ 11,73 s (4)
Výsledky finále K1 mužov:
1.
Nicolas Gestin
Francúzsko
75,67 s (0)
2.
Yohann Senechault
Francúzsko
+ 0,79 s (0)
3.
Vojtěch Heger
Česko
+ 3,03 s (0)
4.
Mewen Debliquy
Francúzsko
+ 4,25 s (0)
5.
Matija Marinič
Chorvátsko
+ 6,47 s (0)
6.
Martino Barzon
Taliansko
+ 6,61 s (4)
11.
Matej Beňuš
Slovensko
+ 17,22 (6)
TACEN. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome Zuzana Paňková a Matej Beňuš obsadili v sobotňajších pretekoch Svetového pohára v slovinskom Tacene vo finále C1 zhodne 11. miesto.
Paňková si pripísala štyri trestné sekundy a na víťaznú Nemku Elenu Lilikovú stratila 11,73 s.
Beňuš zaznamenal šesť trestných sekúnd a manko 17,22 na víťaza Nicolasa Gestina z Francúzska.
Paňková postúpila medzi dvanástku najlepších z 8. miesta, o pódium sa jej však zabojovať nepodarilo.
Nevyšiel jej nájazd na bránku číslo osem a zaznamenala na nej ťuk. Následnú povodnú deviatku prešla chrbtom vpred.
Druhá dvojsekundová penalizácia prišla na predposlednej bránke číslo 21. Paňková tak nenadviazala na svoj triumf z pretekov SP v Prahe a vo svojej tretej účasti vo finále si pripísala rovnaké umiestnenie ako na úvod sezóny v Seu d'Urgell.
Napriek tomu sa v celkovom hodnotení disciplíny posunula z piatej na tretiu priečku.
Beňuš sa vo finále predstavil druhýkrát v sezóne, v Seu mu patrila piata pozícia. V kvalifikácii zaznamenal 8. čas, no finále mu vôbec nevyšlo.
Už pred príchodom na prvú protivodnú bránku sa zasekol vo vodnom valci a na prvom medzičase mal stratu vyše štyroch sekúnd.
Následne ešte prišli tri dotyky a to na bránkach 7, 14 a 21. V celkovom hodnotení mu patrí 15. priečka.