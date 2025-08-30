Paňkovej finále vôbec nevyšlo. Dve chyby ju odsunuli mimo TOP 10

Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. (Autor: TASR)
TASR|30. aug 2025 o 15:04
Paňková postúpila medzi dvanástku najlepších z 8. miesta.

Svetový pohár vo vodnom slalome

Výsledky finále K1 žien:

1.

Elena Liliková

Nemecko

86,86 s (0)

2.

Viktorija Usová

Ukrajina

+ 0,92 s (0)

3.

Kimberley Woodsová

Austrália

+ 1,33 s (2)

4.

Ana Satilová

Brazília

+ 2,08 s (2)

5.

Noemie Foxová

Austrália

+ 3,53 s (2)

6.

Monica Doriová

Andorra

+ 4,06 s (2)

11.

Zuzana Paňková

Slovensko

+ 11,73 s (4)

Výsledky finále K1 mužov:

1.

Nicolas Gestin

Francúzsko

75,67 s (0)

2.

Yohann Senechault

Francúzsko

+ 0,79 s (0)

3.

Vojtěch Heger

Česko

+ 3,03 s (0)

4.

Mewen Debliquy

Francúzsko

+ 4,25 s (0)

5.

Matija Marinič

Chorvátsko

+ 6,47 s (0)

6.

Martino Barzon

Taliansko

+ 6,61 s (4)

11.

Matej Beňuš

Slovensko

+ 17,22 (6)

TACEN. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome Zuzana Paňková a Matej Beňuš obsadili v sobotňajších pretekoch Svetového pohára v slovinskom Tacene vo finále C1 zhodne 11. miesto.

Paňková si pripísala štyri trestné sekundy a na víťaznú Nemku Elenu Lilikovú stratila 11,73 s.

Beňuš zaznamenal šesť trestných sekúnd a manko 17,22 na víťaza Nicolasa Gestina z Francúzska.

Paňková postúpila medzi dvanástku najlepších z 8. miesta, o pódium sa jej však zabojovať nepodarilo.

Nevyšiel jej nájazd na bránku číslo osem a zaznamenala na nej ťuk. Následnú povodnú deviatku prešla chrbtom vpred.

Druhá dvojsekundová penalizácia prišla na predposlednej bránke číslo 21. Paňková tak nenadviazala na svoj triumf z pretekov SP v Prahe a vo svojej tretej účasti vo finále si pripísala rovnaké umiestnenie ako na úvod sezóny v Seu d'Urgell.

Napriek tomu sa v celkovom hodnotení disciplíny posunula z piatej na tretiu priečku.

Beňuš sa vo finále predstavil druhýkrát v sezóne, v Seu mu patrila piata pozícia. V kvalifikácii zaznamenal 8. čas, no finále mu vôbec nevyšlo.

Už pred príchodom na prvú protivodnú bránku sa zasekol vo vodnom valci a na prvom medzičase mal stratu vyše štyroch sekúnd.

Následne ešte prišli tri dotyky a to na bránkach 7, 14 a 21. V celkovom hodnotení mu patrí 15. priečka.

Vodné športy

