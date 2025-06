Paňková si podmanila Prahu. Bezchybnou jazdou ovládla finále a oslavuje premiérový triumf

Pre 20-ročnú Slovenku to bol premiérový triumf v rámci Svetového pohára.

Pre Slovensko je to druhý triumf na podujatí SP v Prahe, v piatok zvíťazil Jakub Grigar v krátkom slalome v disciplíne K1. Soňa Stanovská skončila v sobotnom finále na desiatej pozícii (112,59 s).

Na každom medzičase mala navrch oproti Nemky Herzogovej a časom 103,29 sekundy sa po finiši usadila na priebežnom prvom mieste, na ktorom napokon zotrvala až do samotného konca.

„Už mám trochu aj slzy v očiach, som neskutočne rada. Bola to taká jazda, akú by som chcel zájsť čo najčastejšie. Všetko zapadlo, išlo sa mi úžasne. Som veľmi rada, že prišla rodina. Báli sa, že mi to pokazia, ale boli dobrým talizmanom.

Určite to teraz bude náročné, do ceremoniálu si to užijem a potom sa sústredím na kajak. Nové preteky,“ prezradila Paňková v rozhovore pre JOJ Šport.

Stanovskej nevyšla finálová jazda podľa predstáv, už v úvodnej časti trate stratila rytmus a postupne sa navyšovala jej časová strata na reprezentačnú kolegyňu.

Do cieľa prišla s takmer 10-sekundovým mankom a na priebežnej šiestej pozícii.

Vo finále chýbala zo Sloveniek len Emanuela Luknárová, ktorá sa v kvalifikácii umiestnila na 15. pozícii.