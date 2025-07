Stanovská za mesiac dvakrát stála na pódiu: Výsledky odzrkadľujú ťažkú drinu

Časovka slúžila ako zvyčajne aj ako kvalifikácia na tradičné preteky kajak krosu, čo už je olympijská disciplína. Vo vyraďovačke Stanovská vypadla vo štvrťfinále a pripustila, že jazda v kanáli bez priameho kontaktu so súperkami jej vyhovuje viac, no chce to zmeniť.

„Na kajak kros treba trénovať vo dvojici alebo v trojici. Ja sparing mám, takže do konca sezóny určite budem trénovať aj túto disciplínu. Nejakú tú obranu brán, ale taktiež aj útočenie a rôzne taktiky. Verím, že do konca sezóny sa dokážem aj v tomto zlepšiť.“