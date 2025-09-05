Paňková postúpila do finále K1. Jazda bola bezchybná, no na líderku stráca veľa

Mala zhodný čas ako Češka Satková.

AUGSBURG. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková postúpila do finále disciplíny K1 na finálovom podujatí Svetového pohára v Augsburgu.

Semifinálovú jazdu zvládla bez chyby a spoločne s Češkou Gabrielou Satkovou obsadila deviatu pozíciu.

Obe stratili na najrýchlejšiu Camille Prigentovú z Francúzska 4,38 sekundy. Paňkovej krajanka Emanuela Luknárová skončila 24. s mankom 18,58.

V súťaži mužov tesne ušlo miesto medzi najlepšou dvanástkou Martinovi Halčinovi. V semifinále obsadil 13. priečku s časom 98,02 a oproti poslednému postupujúcemu Belgičanovi Gabrielovi de Costerovi bol pomalší o 22 stotín.

Adam Gonšenica dostal až dve „päťdesiatky“ a umiestnil sa na predposlednej 29. pozícii (+112,32).

