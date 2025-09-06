Na svetovom pohári v Nemecku sa Slovákom darí. Hneď piati postúpili do semifinále C1

AUGSBURG. Slovenskí reprezentanti Matej Beňuš, Marko Mirgorodský aj Michal Martikán postúpili do semifinále disciplíny C1 na finálovom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Augsburgu.
Najlepší kvalifikačný výsledok z nich dosiahol Beňuš, ktorý dosiahol 17. najlepší čas po tom, čo za najrýchlejším Čechom Václavom Chaloupkom zaostal o 5,46 sekundy.
Mirgorodský uzavrel s mankom 6,37 druhú desiatku postupujúcich.
Do elitnej tridsiatky sa vošiel aj Martikán, ktorý mal stratu 7,01 a v poradí kvalifikácie obsadil 24. miesto.
Z trojice Sloveniek postúpili do semifinále C1 Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová.
Medzi tridsiatku semifinalistiek sa nevošla Soňa Stanovská, ktorá sa umiestnila na 32. mieste s mankom 25,28 sekundy na Američanku Evy Leibfarthovú, ktorá dosiahla najrýchlejší kvalifikačný čas.
Paňková sa v poradí kvalifikácie umiestnila na 12. mieste po tom, čo dostala štyri trestné sekundy a za líderkou zaostala o 6,37 sekundy.
Luknárová dosiahla 16. najlepší čas kvalifikácie s mankom 8,81 sekundy.