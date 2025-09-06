Na svetovom pohári v Nemecku sa Slovákom darí. Hneď piati postúpili do semifinále C1

Marko Mirgorodský. (Autor: TASR)
TASR|6. sep 2025 o 12:36
Najlepší kvalifikačný výsledok dosiahol Matej Beňuš.

AUGSBURG. Slovenskí reprezentanti Matej Beňuš, Marko Mirgorodský aj Michal Martikán postúpili do semifinále disciplíny C1 na finálovom podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Augsburgu.

Najlepší kvalifikačný výsledok z nich dosiahol Beňuš, ktorý dosiahol 17. najlepší čas po tom, čo za najrýchlejším Čechom Václavom Chaloupkom zaostal o 5,46 sekundy.

Mirgorodský uzavrel s mankom 6,37 druhú desiatku postupujúcich.

Do elitnej tridsiatky sa vošiel aj Martikán, ktorý mal stratu 7,01 a v poradí kvalifikácie obsadil 24. miesto.

Z trojice Sloveniek postúpili do semifinále C1 Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová.

Medzi tridsiatku semifinalistiek sa nevošla Soňa Stanovská, ktorá sa umiestnila na 32. mieste s mankom 25,28 sekundy na Američanku Evy Leibfarthovú, ktorá dosiahla najrýchlejší kvalifikačný čas.

Paňková sa v poradí kvalifikácie umiestnila na 12. mieste po tom, čo dostala štyri trestné sekundy a za líderkou zaostala o 6,37 sekundy.

Luknárová dosiahla 16. najlepší čas kvalifikácie s mankom 8,81 sekundy.

Vodné športy

    dnes 12:36
