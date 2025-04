Nový tréner a nové ciele. Ten minulý rok bol taký neistý, hovorí Rumanský pred novou sezónou

Úplne podľa predstáv mu však nevyšli domáce ME v Liptovskom Mikuláši, kde v júli nepostúpil do semifinále. To sa mu podarilo dosiahnuť o mesiac neskôr v Krakove na MEJ.

Slovenskí reprezentanti (vľavo) pózujú na pódiu po zisku striebornej medaily v hliadkach 3XK1 počas ME juniorov a do 23 rokov Daniel Hodas-Pauer, Richard Rumanský a Jakub Ševčík. (Autor: TASR)

Príprava v dejisku MEJ mu pomohla, no zároveň upozornil, že nešiel naplno a do samotného podujatia zostáva ešte pomerne veľa času.

„Nie som prehnane sebavedomý, ale určite netreba stopercentne počítať s nomináciou. Treba robiť všetko pre to, aby som v tej U23 vôbec bol, čiže zo seba budem dávať všetko na nominačkách a uvidím. Možno to vyjde aj na tú seniorku," povedal Rumanský.

„V dôsledku skráteného sústredenia na Reunione sme išli ešte do Bratislavy a v Slovinsku to bol taký prvý poriadny nástrel. Pri výbere dejiska určite zohrali úlohu aj tie MEJ. Mali sme päť tréningov, ale nedá sa pripraviť úplne stopercentne.

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Richard Rumanský počas tréningu pred ME juniorov a do 23 rokov v Areáli Divoká voda v bratislavskej mestskej časti Čunovo. (Autor: TASR)

Zároveň pre TASR prezradil aj výsledok, s ktorým by bol v tejto sezóne spokojný: „Mám lepšie tréningové podmienky a cítim lepšie nasadenie. Celkovo je to oveľa lepšie.

V nadchádzajúcej sezóne by som chcel byť minimálne do desiateho miesta na MS aj ME do 23 rokov."