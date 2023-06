Halčin sa už tešil z postupu do finále, ale obrala ho oň dodatočná diskvalifikácia

V druhom semifinále si síce vyjazdil postupovú druhú priečku, no následná diskvalifikácie ho obrala o postup do finále tejto novej olympijskej disciplíny. V Augsburgu napokon triumfoval Francúz Benjamin Renia.

„Keď som došiel do cieľa, svietilo tam Q, že idem ďalej. Trošku som však šípil, že by to nemuselo po postupe dopadnúť dobre. Dotkol som sa lakťom valca, a bolo to vyhodnotené ako nesprávny prejazd,“ povedal Halčin pri mikrofóne JOJ Šport.