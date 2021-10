Mirgorodský je majster Slovenska, Kaliská sa lúči s kariérou bronzom

V K1 získal titul Martin Halčin s päťsekundovým náskokom pred Jakubom Stanovským.

"Je to fajn, bola to celkovo v pohode jazda, ale sezónu to nezachráni. Počas nej som na tom bol fyzicky dobre, kondične veľmi dobre, akurát som to výsledkovo neukázal v žiadnych pretekoch. Uvedomil som si, že potrebujem veľkú zmenu, no ešte som neprišiel na to, akú. Do zimy idem s tým, že potrebujem lepšie nastaviť hlavu na preteky," povedal Halčin.

Medzi kajakárkami triumfovala Kristína Ďurecová časom 113,40 s.

"Finálová jazda bola zo začiatku dobrá, na spodku mi už celkom dochádzali sily a chytala som sa nižšie, ako som chcela. Záverečný šprint, to som už videla pomaly hviezdičky."