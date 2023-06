Mintálová pochovala svoje šance už v úvode, finále aj bez Halčina

PRAHA. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová nepostúpila do finále K1 na podujatí Svetového pohára v Prahe.

Na postupovú priečku medzi elitnú desiatku jej chýbalo 4,37 sekundy, no pokiaľ by sa vyvarovala dotykov, s prehľadom by postúpila.