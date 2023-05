Nováky triumfovali v Severskej vodnopólovej lige, obhájili tak prvenstvo spred roka

Peter Nižný, tréner KVP Nováky: "Dnes musím všetkých chlapcov pochváliť a poďakovať sa im za jeden krásny nedeľný zážitok, ktorý predviedli. V obrane boli takmer stopercentní a vyvarovali sa veľkých chýb. Nejaké chybičky sa vyskytli, ale dokázali ich napraviť. Pomáhali si, mali výborné bloky a keď niečo prešlo, tak to chytil brankár Adam Šimkovič. Budem sa opakovať, ale kapitán Juraj Zaťovič je stále naša opora a je pre mňa potešením, že ho mám v mužstve. Aj Tomáš Bielik dnes odviedol v obrane skvelú prácu a dokázal byť nebezpečný aj v útoku. Presadil sa aj Adam Berlanský, čo som v nedávnej dobe potreboval. Samozrejme, aj ostatní chalani sa presadili, čo je pred tretím finále so Sláviou UK veľmi pozitívne a celkovo pre mužstvo povzbudzujúce. Teším sa už na sobotu a verím, že to všetko dobre dopadne."

Juraj Zaťovič, kapitán KVP Nováky: "Bol to výborný finálový zápas, v ktorom bolo množstvo pekných momentov a bol ozdobou celého turnaja. Som nesmierne rád, že sa nám podarilo obhájiť titul v náročnej konkurencii, ktorá sa tu zišla. Som pyšný na celý tím, bojovnosť bola hlavný faktor nášho úspechu. Verím, že si tieto výkony prenesieme aj do tretieho finálového zápasu v extralige."

/zdroj: fb KVP Nováky/