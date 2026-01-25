Maďari vo finále neuspeli. Srbsko využilo domáce prostredie k zisku siedmeho titulu

ME vo vodnom póle 2026 - finále
Srbsko - Maďarsko 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1)
Góly: Mandič 4, Lukič 2, Lazič, Drašovič, Vico a Martinovič po 1 - Vigvári 3, Jansik, Várga, Fekete a Nagy po 1
Vodní pólisti Srbska získali zlaté medaily na domácich ME v Belehrade. V nedeľňajšom finále zdolali Maďarsko 10:7.
Bol to pre nich siedmy európsky titul v histórii a prvý od roku 2018. Historický bronz si odniesli reprezentanti Grécka po triumfe nad Talianskom 12:5. Slováci obsadili 14. miesto.
Srbi potvrdili pozíciu jedného z najväčších favoritov turnaja a nadviazali na triumf z OH 2024.
Maďari majú na konte naďalej 13 titulov majstrov Európy, zatiaľ posledný získali na domácom šampionáte v Budapešti v roku 2020.
Slováci odohrali na turnaji v Belehrade šesť zápasov, z ktorých zvíťazili iba v záverečnom nad Izraelom, ktorý skončil posledný.
ME vo vodnom póle 2026 - konečné poradie
1. Srbsko, 2. Maďarsko, 3. Grécko, 4. Taliansko, 5. Španielsko, 6. Chorvátsko, 7. Čierna Hora, 8. Rumunsko, 9. Francúzsko, 10. Gruzínsko, 11. Holandsko, 12. Turecko, 13. Malta, 14. Slovensko, 15. Slovinsko, 16. Izrael