Slovenky sa na ME predstavia s mladým kádrom, trénerka očakáva dravosť

KOŠICE. Vodné pólistky Slovenska nastúpia na ME v Holandsku (5.- 13. januára) s tímom, ktorého vekový priemer je tesne nad 19 rokov. Cieľ je zabojovať o čo najlepší výsledok. Zverenky Cinzie Ragusovej sa v príprave predstavili na turnaji v maďarskom Szentesi, na ktorom si "oťukali" aj Nemky, s ktorými nastúpia v druhom zápase.

Nominácia Slovenska na ME vo vodnom póle žien 2024 Brankárky: Ema Petrunčíková, Ella Pechová Hráčky: Nela Mešterová, Adriana Kovalčiková, Alexandra Hindošová, Miroslava Stankovianska, Monika Sedláková, Barbora Baranovičová, Alina Kopolovecová, Janka Kurucová, Tamara Dubná, Dina Telipková, Karin Kačková, Katarína Kissová Realizačný tím: hlavná trénerka: Cinzia Ragusová, asistent trénerky: Ján Baranovič, fyzioterapeutka: Miluša Bakalová

Hlavná trénerka slovenského tímu bude od mladého družstva očakávať najmä dravosť a verí, že sa pozitívne prejaví aj predpokladaná lepšia kondícia mladých hráčok. Slovenky obsadili na ME v roku 2022 posledné 12. miesto. Tentoraz sa predstavia v základnej D-skupine, v ktorej ich čakajú tímy Veľkej Británie, Nemecka a Bulharska.

Ide o jednu z dvoch skupín v tzv. 2. divízii, do ktorej patria výkonnostne slabšie družstvá. Zo skupín A a B, ktoré patria do 1. divízie, postúpia priamo do štvrťfinále prvé dva tímy tabuliek, ostatné dva budú hrať play off zápasy o postup so štyrmi najlepšími tímami zo skupín C a D. K nim by rady patrili aj Slovenky, no uvedomujú si, že v holandskom bazéne ich nečaká nič jednoduché: "Urobíme všetko pre to, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky. Bulharky poznáme z kvalifikácie, v ktorej sme ich dokázali zdolať (20:12). Vieme, že to bude iný zápas, ale verím, že sa nám znovu podarí zvíťaziť.

S Nemkami sme si zmerali sily na nedávnom turnaji v Szentesi. Tento zápas však bude určite iný, keďže ide o ME. Myslím si, že najťažší súper budú Britky. Tie sú posilnené o hráčky zo zahraničných líg a neustále sa posúvajú dopredu. My máme pozmenený káder, no dáme do toho všetko," uviedla jedna z najskúsenejších slovenských reprezentantiek Janka Kurucová. V kádri je viacero hráčok, pre ktoré pôjde o prvé reprezentačné podujatie, vekový priemer tímu je tesne nad 19 rokov.

"Máme mladý káder s dravými dievčatami, ktoré nás môžu plavecky potiahnuť. My skúsenejšie to potom budeme korigovať. Sme výborný kolektív a verím, že nám to bude fungovať," konštatovala Kurucová. Slovenky nemajú za sebou ideálnu prípravu. Počas nej sa predstavili iba na turnaji v Szentesi, na ktorom sa Ragusovej "otvorili oči." "Pred turnajom som si myslela, že už mám vybraté hráčky, no nastali určité zmeny. Turnaj nám ukázal, že máme pred sebou ešte veľa práce. Absolvovali sme určitý test, ktorý nevyšiel tak, ako som očakávala. Očakávala som dve-tri iné mená, no z druhej strany som nemala takú spätnú väzbu, akú som čakala," konštatovala Ragusová, ktorá očakáva, že jej zverenky budú hrať bez strachu a so sebavedomím: "Kondícia i bojovnosť by mohli byť naše silné stránky."