Slovákov teší kompletný káder. Na ME si dávajú za cieľ elitnú dvanástku

Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle vstúpia do majstrovstiev Európy v Belehrade (10.- 15. januára) s cieľom umiestniť sa v elitnej dvanástke.
Optimizmus v snahe vylepšiť 13. miesto z predošlých ME dodáva aj fakt, že trénerský tandem Roman Poláčik - Karol Bačo má k dispozícii najsilnejší možný káder, v ktorom nechýbajú skúsenosti ani mladícka dravosť.
Prvoradý cieľ je postup zo základnej skupiny, pričom v tomto smere bude pravdepodobne kľúčový zápas s Tureckom v jej závere.
Lídrami slovenského tímu by mali byť Lukáš Seman, Lukáš Ďurík či Samuel Baláž, ktorý bude kapitán.
„Cesta k aktuálnemu zloženiu mužstva bola dlhšia, začala sa už v predošlej kvalifikácii. Vznikla dobrá atmosféra v tíme a aj vďaka tomu sme po dlhšom čase v kompletnom zložení.
V prvom rade staviame na tom, aby hráči dodržiavali taktické pokyny. Ukazuje sa, že zmena systému, ktorý prezentujeme, prináša ovocie,“ konštatoval asistent trénera SR Karol Bačo.
VIDEO: Tlačovka Slovenska pred ME
V kádri je to najlepšie, čo v súčasnosti ponúka slovenské vodné pólo. „Musíme to dokázať aj výkonmi. Viac hráčov prakticky nemáme odkiaľ vziať. Patria je výborná, ťahá za jeden povraz. Samozrejme, sme realisti a nemaľujeme si vzdušné zámky. Verím, že toto mužstvo môže niečo dokázať a aj dokáže,“ poznamenal Poláčik.
Nechýba v ňom ani 38-ročný Lukáš Seman, ktorý verí, že Slováci sa vrátia z Belehradu s dobrým pocitom i výsledkom: „Obrana je najdôležitejšia. Útočníkov máme dobrých a v ofenzíve si nejako poradíme, ale prioritné bude, aby sme boli súdržní v defenzíve a kryli chrbát jeden druhému.“
Pre Slovákov sa turnaj začne v nedeľu 11. januára poobedným zápasom s Rumunskom. Po dni voľna si zmerajú sily s Talianmi a skupinu uzavrú duelom s Tureckom. Do ďalšej fázy postúpia tímy na prvých troch priečkach, štvrté mužstvo tabuľky bude hrať v skupine o 13.- 16. miesto.
Tomu by sa Slováci radi vyhli. „Všetci by sme boli radi, keby sa nám podarilo dostať do najlepšej dvanástky. Často sa rozprávame o prvom zápase s Rumunmi, ktorý bude dôležitý, no kľúčový bude záverečný zápas v základnej skupine s Tureckom. To, že sme ich v nedávnych zápasoch zdolali, neznamená, že sa tak stane aj tentoraz. Nemôžeme očakávať, že to príde samé,“ poznamenal Bačo.
Pre psychickú pohodu v tíme a jeho sebavedomie bude dôležitý už duel proti Rumunsku, ktoré bude v pozícii favorita.
„Každý zápas je ťažký. Verím, že s Rumunskom opäť odohráme vyrovnanú partiu. Ak sa k tomu naše mužstvo postaví tak, ako treba, tak môže dosiahnuť dobrý výsledok. Taliansko je silné, o tom vieme. Uvidíme, v akej zostave prídu.
Prípravu sme viedli k tomu, aby sme zvládli zápasy s Rumunskom aj Tureckom. Náš cieľ je postúpiť zo skupiny, no uvidíme, ako to dopadne. Myslím si, že naše mužstvo môže prekvapiť. Umiestnenie na lepšom než 13. mieste je pre nás stále veľký úspech,“ pripomenul Roman Poláčik.
Nominácia SR na ME 2026 (Belehrad, 10.- 15. januára)
Brankári: Filip Balogh, Lukáš Kozmér, hráči v poli: Tomáš Bačo, Samuel Baláž, Tomáš Bielik, Matej Čaraj, Lukáš Ďurík, Adam Furman, Boris Juhász, Marco Mihál, Marek Molnár, Lukáš Seman, Patrik Tisaj, Marek Tkáč, Maroš Tkáč
Tréner: Roman Poláčik, asistent trénera: Karol Bačo
program SR na ME 2026
Nedeľa, 11. januára: Rumunsko - SR /15.15/
Utorok, 13. januára: Slovensko - Taliansko /18.00/
Štvrtok, 15. januára: Turecko - Slovensko /12.45/