Košičanky ťahajú šesť rokov unikátnu sériu. Je to nevídané, vraví tréner

KOŠICE. Ženskému vodnému pólu na Slovensku kraľujú už šesť rokov.

Sezóny 2019/20 a 2020/21 sa síce pre pandémiu nehrali, no posledné štyri tituly získali Košičanky s prehľadom. Ten posledný spečatili pod Alpami v rakúskom Innsbrucku.

Pred uplynulou sezónou to však s najvyššou ženskou súťažou nevyzeralo dobre. Do ligy sa prihlásili iba tri tímy.

„Bolo by to veľmi ochudobnené, ak by mala súťaž len troch účastníkov. Potom však prišla ponuka z Rakúska.

Tri tímy mali záujem odohrať slovenskú ligu. Napokon sa to odsúhlasilo. Pre dievčatá to malo najmä motivačný prínos,“ povedal pre Sportnet generálny manažér ŠG Olympia Košice Ľubomír Tóth.