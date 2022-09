KVP Nováky si zahrajú Ligu majstrov, postavia spoločný tím s Košičanmi

NOVÁKY. Vodní pólisti KVP Nováky nastúpia v úvodnom kvalifikačnom kole Ligy majstrov v kombinovanej zostave, ktorá vznikne po spolupráci s ŠK Hornets Košice.

Kombinovaný tím nastúpi pod hlavičkou slovenského majstra KVP Nováky, v trénerskej dvojici bude okrem Petra Nižného aj kormidelník Hornets Karol Bačo.

Slovenské vodné pólo tak bude mať klub v elitnej pohárovej súťaži po viac ako dekáde.

"Dohodli sme sa, že pôjdeme pod hlavičkou KVP Nováky, keďže sme vyhrali ligu. Slovenská plavecká federácia preplatí štartovné klubom, ktoré sa prihlásia do európskych pohárových súťaží a to bol výrazný impulz k tomu, aby sme do toho išli," prezradil manažér nováckeho klubu Peter Gogola.