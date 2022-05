Koniec Weissa v Slovane? Nech si to kompetentní zhodnotia, ako chcú, vraví

BRATISLAVA. Tréner Trnavy bol po zápase na vrchole blaha. Vyrozprával svoje taktické manévre a myšlienky. O penaltách, zmene taktiky, rozostavenia, príprave mužstva. Kľúčový moment? Koniec Weissa. "Vtedy sa vytratila myšlienka. Viete sa pripraviť na Slovan, ale ťažko sa pripravíte na Weissa, ktorý behá z jednej strany na druhú, raz je v strede, raz hádže auty, raz je pri stopéroch, raz za obrannou líniou. A je kreatívny," vravel Gašparík. Kapitán belasých Vladimír Weiss mladší skončil v 76. minúte v kŕčoch. Nemohol pokračovať.

Problémy má ešte od derby Bezmála tri týždne nehral, takmer netrénoval. Jeho nasadenie bol risk, ktorý však Slovan musel podstúpiť. "Mohla to byť stopercentná sezóna. Hrali sme Európu, získali sme titul a boli vo finále pohára. Táto prehra veľmi bolí," povedal Weiss junior po zápase.

Momentka zo zápasu Slovan Bratislava - Spartak Trnava. (Autor: SITA - Jana Birošová)

Bol to len jeho druhý zápas za posledný mesiac. Nedohral ani pohárové semifinále s Trenčínom. "Od posledného zápasu v Trnave a zákroku Procházku som mal problémy s jedným členkom, od zápasu s Trenčínom aj s druhým. Bohužiaľ, nebolo to dnes na celý zápas," vravel. Fanúšikovia vytlieskali aj Slovan Do zápasu sa dostával postupne. Hľadal recept na päťčlennú trnavskú defenzívu. V 50. minúte ho našiel, v šestnástke vyzvŕtal Tummu s Mikovičom, jeho zblokovaný center upratal do brány Mustafič. Slovan však bol vo vedení iba 104 sekúnd. "Je to veľké sklamanie pre nás všetkých. Nezvládli sme to. Keď sa v tak ťažkom zápase dostanete do vedenia a už po minúte inkasujete gól na 1:1, to zamrzí. Bolo to kľúčové, tak skúsenému mužstvu by sa to nemalo stať. Ale tak, ako spoločne vyhrávame, musíme sa naučiť aj spoločne prehrávať. Asi dnes chcela Trnava o niečo viac," hodnotil Weiss.

Pre oporu Slovana nebolo ľahké pozerať sa na trnavské oslavy na Tehelnom poli. Teší ho však atmosféra a že ich fanúšikovia vytlieskali napriek prehre. "Myslel som si, že bude 16-tisíc ľudí, ale ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Trnava ukázala, že má výborných fanúšikov a takisto aj naši ľudia boli skvelí, celý zápas nás povzbudzovali a aj na konci nám zatlieskali. Ďakujem im," povedal Weiss. Weissa hneval zákrok na Čavriča Weissa nahradil na ihrisku nevýrazný Green. Nepresadil sa ani Barseghjan, ktorý už v desiatej minúte prišiel namiesto Čavriča. Striedajúcich hráčov kritizoval aj tréner Slovana. "Riskoval som, keď som dal Vlada do zápasu. Chcel veľmi hrať, aj keď nebol stopercentne fit. Nemáme tam veľa na výber. Beriem to na seba ako moju chybu, mohol som to eventuálne riešiť inak," povedal na tlačovej konferencii Vladimír Weiss starší a dodal: "Čavro disponoval dobrou formou, pred týždňom strelil rozhodujúci gól a mal obrovskú chuť. Chýbala nám jeho rýchlosť, jeho koniec nás oslabil. Tigran a ostatní nesplnili to, čo som od nich očakával."

Aleksandar Čavrič. (Autor: SITA - Jana Birošová)

Čoskoro 28-ročný krídelník musel striedať po kolízii s Martinom Škrtelom. Ihrisko opustil nehybne, ležiac na nosidlách a so zafixovaným krkom. "Martinov zákrok bol hrubý a na hrane agresivity. Keď si to pozriete v spomalenom zábere, nehrala sa lopta, ale telo. Je tak naučený hrať, beriem to. Ale pri všetkej úcte k Martinovi, bol to nešportový zákrok. Čaki má teraz otras mozgu a leží v nemocnici," opakoval Weiss. Dva vlastné góly Weiss po zápase blahoželal Trnave k triumfu a trofeji. Vyzdvihol bojovnosť i taktickú pripravenosť súpera. "Prišli brániť a vyšlo im to, na čo hrali. Spoliehali sa, že budú mať kontru či pološancu a strelia gól. Vyšlo im to dvakrát, aj keď po našich hrubých chybách," zhodnotil.

"Viedli sme pekným gólom Mustafiča, no za minútu hral Kašia zbytočne krátku loptu, keď bolo treba hrať jednoducho. Za stavu 1:0 vo finále pohára, kde sa nehrá o fazuľky, nejde o krásu, ale o výsledok. Prišla kontra, nezakrytie priestoru a Vernon to ešte tečoval, nešťastný gól. Druhý sme si prakticky dali sami. Aďo nemôže dostať takýto gól. Strelu z tridsať metrov musí vyrážať, nie tlmiť na prsiach, to sa vo veľkom futbale nerobí. A naša obrana sa len pozerá ako súper z odrazenej lopty a zo šiestich krokov skóruje hlavou... Futbal je o chybách. Spravili sme dve a Trnava nás hneď potrestala. My sme nedokázali ich chyby premeniť na gól, nemali sme vpredu dostatočnú kvalitu," hodnotil tréner. Koniec Weissa?

Neúspech sa v Slovane neodpúšťa. Predchádzajúce dve sezóny nikto na Slovensku nevyhral žiadnu trofej, všetko brali belasí. Jeho hegemóniu prerušil tradičný rival. "Veril som, že Trnavu porazíme. Nebola špecificky herne vyspelá, má dobré mužstvo a systém a čakali sme, že sa postavia k päťke a budú brániť. Som presvedčený, že máme lepších hráčov, lepšie mužstvo, ale pohár sa hrá na góly," žialil.