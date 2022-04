Reaguje na Kmotríka? Čítal som, že možno nie som pravý, tvrdil Weiss

Generálny riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. a tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (Autor: TASR - Pavel Neubauer)

Pavol Spál | 4. apr 2022 o 07:29 4. apr 2022 o 07:29 Share Tweet 0

Boli by sme hlúpi, naivní a slabí, ak by sme to nedotiahli do konca, tvrdil tréner.

TRNAVA, BRATISLAVA. Slovan vládne slovenskému futbalu. Suverénne. Je takmer isté, že získa ďalší titul. Štvrtý za sebou, čo sa predtým nikomu nepodarilo. Šesť kôl pred koncom súťaže má náskok štrnásť bodov a už v budúcom kole môže rozhodnúť. „Boli by sme hlúpi, naivní a slabí, ak by sme to nedotiahli do konca,“ priznal tréner Slovana Vladimír Weiss. Aj v národnom pohári sú slovanisti blízko k obhajobe trofeje, dostali sa do semifinále. „My vyhrávame, ale nie som šťastný tak, ako by som chcel byť,“ naznačoval Weiss v nedeľu. Bolo krátko po triumfe nad najväčším rivalom z Trnavy 1:0. „Ja ako tréner budem vždy kritický z pohľadu kvality a výkonu. Viem, čo nás čaká v Európe. Som už dosť na to skúsený, aby som vedel, že kto je dobrý hráč a že kto na to nemá,“ pokračoval tréner Slovana. A poslal odkaz. Súvisiaci článok Weiss: Nechápem, kde sa berie toľko nenávisti. Je to na zaplakanie Weiss: Možno nie som pravý „Kým toto klub neprijme, tak uvidíme, čo bude ďalej. Ja mám zmluvu iba do leta. Niekde som sa dočítal predvčerom, že možno nie som ten pravý. Tak uvidíme, že čo bude ďalej,“ naznačoval medzi riadkami Weiss. Je pravdepodobné, že sa ho dotkli slová Ivana Kmotríka mladšieho. Dočítajte tento článok

