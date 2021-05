Vydupal si veľkú moc. Weiss prinesie do Slovana búrku (komentár)

Keď vstúpi do kabíny, všetci stíchnu. Je počuť aj bzučanie muchy. Má prirodzený rešpekt a charizmu. Drží všetkých v strehu, je často nepredvídateľný. V jednom momente si na vás vyleje zlosť, o niekoľko minút má v očiach slzy a môžete ho natrieť na chlieb. Vladimír Weiss starší je definitívne novým trénerom Slovana Bratislava. Najúspešnejší a podľa mnohých aj najlepší slovenský futbalový tréner súčasnosti bude dirigentom najúspešnejšieho a v súčasnosti najlepšieho futbalového klubu na Slovensku.

Na prvý pohľad by to mohlo byť víťazné spojenie. Ale nebude to také jednoduché. Niečo naznačujú aj rokovania Weissa s Kmotríkovcami, ktoré trvali nečakane dlho. Weiss vstupuje druhýkrát do tej istej rieky. Prvýkrát na druhý breh nedoplával. Ani sa však neutopil, keďže z klubu odišiel na vlastnú žiadosť. Teraz bude chcieť viac. Na palubu Slovana prichádza osobnosť. Kým s niektorými predchádzajúcimi trénermi mohli funkcionári Slovana zametať, Weiss je z iného cesta. Pozor, nie je žiadna bábka. Kecať mu do zostavy? Radiť taktiku? To hrozí prúserom. Všetci s tým musia počítať. Funkcionári, odborníci i novinári.

Weiss je s Kmotríkom seniorom veľký kamarát a je pravdepodobné, že si vydupal v klube veľkú moc.

Možno až takú, že sa veci začnú diametrálne meniť nielen na ihrisku, ale aj v zákulisí pri výbere vhodných posíl, či filozofii klubu. Z aktuálneho kádra zrejme Weiss vyžmýka viac, ako jeho slovinský predchodca Darko Milanič. Ale ani od neho netreba čakať s týmto mužstvom zázraky. Odovzdanosť hráčov, aká bola chvíľkami proti Dunajskej Strede či Trnave, pod Weissom nehrozí. Dokáže ich namotivovať, nech to stojí, čo to stojí. To, že sa s týmito kádrom dostane do základnej skupiny európskych pohárových súťaží, je však nepredstaviteľné. Na to by potreboval kúzelnú paličku.