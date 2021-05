Weiss už trénuje Slovan, v sobotu môže získať s klubom titul

BRATISLAVA. Úradujúci slovenský majster ŠK Slovan Bratislava oznámil meno nového trénera. Klub podľa očakávaní povedie Vladimír Weiss starší. Na lavičke strieda Darka Milaniča.

Skúsený tréner už v minulosti viedol Slovan, na jeho lavičke sedel od augusta 2011 takmer rok. S klubom vtedy hneď po príchode vyradil v play off Európskej ligy AS Rím (1:0 doma, 1:1 vonku) a postúpil do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej pohárovej súťaže.

Tentoraz sa v jednom tíme stretne spolu so svojím synom Vladimírom Weissom mladším.