Forster nepostúpila ani na prekážkach: Halová sezóna nedopadla tak, ako som si predstavovala

V nedeľnom treťom z piatich rozbehov dobehla na 6. priečke v čase 8,26 a nedostala sa medzi štyri postupujúce priamo do semifinále a ani štvoricu, ktorá išla ďalej na základe času.

"Žiaľ, práve som ukončila svoju halovú sezónu, ktorá nedopadla tak, ako som si predstavovala. Veľmi ma to mrzí, no šport prináša aj takéto momenty. Verím, že ma to, čo sa stalo, posunie vpred a v letnej sezóne prídem oveľa silnejšia," uviedla Forster podľa oficiálnej stránky Slovenského atletického zväzu (SAZ).