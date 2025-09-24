Kamarátky aj všestranný talent. Ktoré súperky vyzvú Chladoňovú v boji o medailu?

BRATISLAVA. Keď niekto spomenie ženské preteky na MS 2022 vo Wollongongu, cyklistickým fanúšikom napadne skvelý útok Annemiek van Vleutenovej.
Skúsená Holanďanka zaútočila 800 metrov pred cieľom z 13-člennej skupiny a už ju nedostihli Lotte Kopecká, Silvia Persicová ani Liane Lippertová.
Všetka pozornosť sa po takmer štyri a pol hodine jazdy sústredila na van Vleutenovú, no nielen ona sa v tej chvíli stala majsterkou sveta.
Bez osláv či víťazného gesta prešla cieľom Niamh Fisherová-Blacková, ktorá vyhrala preteky v pretekoch a stala sa šampiónkou do 23 rokov.
Rovnaký formát bol aj v Glasgowe a Zürichu, no pred prvými MS na africkom kontinente ho UCI zmenila. V Kigali sa tak vo štvrtok predstavia najlepšie mladé cyklistky, vrátane dvoch Sloveniek, v samostatných pretekoch.
Trať patrí k jedným z najťažších
Jednou z kandidátok na popredné umiestnenie je Viktória Chladoňová, ktorej sa čo najviac bude snažiť pomôcť jej reprezentačná kolegyňa Sofia Ungerová.
Jazdkyňa tímu Visma-Lease a Bike už v Rwande získala striebro v časovke, hoci to bola jej premiéra v kategórii U23. V štartovej listine bola vôbec najmladšia, čo jej druhému miestu dodáva ešte väčší lesk.
Napriek tomu, že má iba 18 rokov a opäť ju čakajú súboje so staršími konkurentkami, Chladoňová patrí medzi ašpirantky na popredné priečky.
Takmer 120 km dlhá trať s celkovým prevýšením 2435 metrov a vo vysokej nadmorskej výške vzbudzuje rešpekt, no tieto parametre Slovenke sedia.
"Trať patrí k jedným z najťažších. Záver bude určite náročný a bude veľmi dôležité si naň pošetriť sily," povedala Chladoňová pre denník Šport.
S nadmorskou výškou nemá problémy, na čom má veľký podiel aj vysokohorské sústredenie, ktoré počas leta absolvovala v talianskom Livignu.
Rodáčka zo Soblahova patrí medzi vrchárky, ktorým svedčia dlhé kopce a svojím pravidelným tempom si dokáže rozložiť energiu až na vrchol stúpania.
V Kigali sú kopce skôr kratšie a výbušnejšie, no je otázne či súperkám zostanú sily na to, aby vo veľkom útočili. Chladoňová z pohľadu ambícii zostáva nohami na zemi a chcela by sa umiestniť do 10. miesta.
"Momentálne sa cítim super. Formu mám dobrú a som pripravená odovzdať všetky sily. Konkurencia je veľmi silná. Budú to zaujímavé a náročné preteky. Verím však, že som pripravená," dodala pre Šport.
Kanadu povedú dvojčatá
Jej konkurenciou budú najmä cyklistky, ktoré sa v dobrom svetle ukázali na augustovom Tour de l'Avenir, čo je mládežnícka verzia Tour de France.
Víťazkou sa stala 20-ročná Kanaďanka Isabella Holmgrenová, ktorá už druhú sezónu jazdí za Lidl - Trek. Jej siedme miesto zo ženského Gira d'Italia je veľkým prísľubom a aj preto je označovaná za hlavnú favoritku.
Navyše, na nedávnych MS v horskej cyklistike získala v kategórii U23 dve zlaté medaily, keď po short tracku suverénne ovládla cross-country.
Členitý profil jej pri snahe získať prvú veľkú medailu na ceste hrá do kariet.
"Je to všestranný talent. Už vo svojom prvom roku vo World Tour sa dokázala presadiť a v tejto sezóne sa posunula ešte na vyššiu úroveň," opísala Kanaďanku Simone Giulianiová z portálu Cyclingnews.
VIDEO: Isabella Homlgrenová sa stala majsterkou sveta v cross country
V tíme má aj dvojča Avu a celkovo Kanada vyrukuje do pretekov ako jedna z mála s päťčlenným tímom, čo tiež naznačuje zlaté, respektíve dúhové ambície.
Krajina javorového listu čaká na medailu z MS v cyklistike od šampionátu v Innsbrucku 2018, keď v juniorkách získala bronz Simone Boilardová a v hlavných mužských pretekoch elite aj Michael Woods.
Súperkami aj kamarátky z Vismy
Silnú zostavu má Francúzsko, pričom obe líderky sú Chladoňovej dobre známe. Marion Bunelová je jej tímová kolegyňa z Vismy a so Céliou Geryovou zvádzala medailové súboje už v juniorskej kategórii.
Geryová má za sebou famóznu Tour de l'Avenir, keď vyhrala až tri etapy.
Na druhej strane, v horskej 42-kilometrovej etape nabrala na Holmgrenovú obrovskú stratu a Kanaďanky sa ako jediná udržala práve Bunelová.
Koniec koncov, Holmgrenová spomenuté podujatie vyhrala najmä vďaka tomu, že v porovnaní s Francúzkou má lepšiu časovku, čo však v pretekoch na svetovom šampionáte nemusí hrať tú najzásadnejšiu rolu.
"Marion je veľký talent, najmä v horách. Oslovili sme ju minulý rok po Tour de l'Avenir a boli sme ohromení jej pretekárskym štýlom," povedal o nej Rutger Tijssen, športový riaditeľ tímu Visma-Lease a Bike.
Bunelová má za sebou premiéru na Tour de France a v októbri oslávi 21. narodeniny, takže v štartovom poli bude patriť medzi staršie pretekárky.
V britskom tíme nechýba hviezda bývalá juniorská hviezda Cat Fergusonová, Chladoňovej kamarátka z tímu Imogen Wolffová či Millie Couzensová.
Práve národná šampiónka v hromadných pretekoch aj v časovke má byť líderkou tímu. Už tretiu sezónu jazdí Couzensová vo World Tour, o mesiac bude mať 22, no nemá také vrchárske výsledky ako trebárs Bunelová.
Z ostatných reprezentácii stoja za zmienku Belgičanka Lore de Schepperová, Austrálčanka Talia Appletonová či Španielka Paula Blasiová, ktorej však v Kigali časovka absolútne nevyšla a skončila mimo top 10.