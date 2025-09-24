    Kamarátky aj všestranný talent. Ktoré súperky vyzvú Chladoňovú v boji o medailu?

    Viktória Chladoňová so striebornou medailou z časovky U23 na MS v cyklistike 2025.
    Fotogaléria (23)
    Viktória Chladoňová so striebornou medailou z časovky U23 na MS v cyklistike 2025. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    Miroslav Kováčik|24. sep 2025 o 19:00
    Slovensko bude mať v pretekoch žien U23 dvojité zastúpenie.

    BRATISLAVA. Keď niekto spomenie ženské preteky na MS 2022 vo Wollongongu, cyklistickým fanúšikom napadne skvelý útok Annemiek van Vleutenovej.

    Skúsená Holanďanka zaútočila 800 metrov pred cieľom z 13-člennej skupiny a už ju nedostihli Lotte Kopecká, Silvia Persicová ani Liane Lippertová.

    Všetka pozornosť sa po takmer štyri a pol hodine jazdy sústredila na van Vleutenovú, no nielen ona sa v tej chvíli stala majsterkou sveta. 

    Bez osláv či víťazného gesta prešla cieľom Niamh Fisherová-Blacková, ktorá vyhrala preteky v pretekoch a stala sa šampiónkou do 23 rokov. 

    Rovnaký formát bol aj v Glasgowe a Zürichu, no pred prvými MS na africkom kontinente ho UCI zmenila. V Kigali sa tak vo štvrtok predstavia najlepšie mladé cyklistky, vrátane dvoch Sloveniek, v samostatných pretekoch. 

    Trať patrí k jedným z najťažších

    Jednou z kandidátok na popredné umiestnenie je Viktória Chladoňová, ktorej sa čo najviac bude snažiť pomôcť jej reprezentačná kolegyňa Sofia Ungerová.

    Jazdkyňa tímu Visma-Lease a Bike už v Rwande získala striebro v časovke, hoci to bola jej premiéra v kategórii U23. V štartovej listine bola vôbec najmladšia, čo jej druhému miestu dodáva ešte väčší lesk. 

    Fotogaléria z individuálnej časovky žien do 23 rokov na MS v cyklistike 2025
    Viktória Chladoňová, Zoe Bäckstedtová a Federica Venturelliová s medailami z časovky U23 na MS v cyklistike 2025.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky U23 na MS v Kigali 2025.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky U23 na MS v Kigali 2025.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky U23 na MS v Kigali 2025.
    23 fotografií
    Viktória Chladoňová skončila druhá v časovke U23 na MS v cyklistike 2025.

    Napriek tomu, že má iba 18 rokov a opäť ju čakajú súboje so staršími konkurentkami, Chladoňová patrí medzi ašpirantky na popredné priečky.

    Takmer 120 km dlhá trať s celkovým prevýšením 2435 metrov a vo vysokej nadmorskej výške vzbudzuje rešpekt, no tieto parametre Slovenke sedia.

    "Trať patrí k jedným z najťažších. Záver bude určite náročný a bude veľmi dôležité si naň pošetriť sily," povedala Chladoňová pre denník Šport.

    S nadmorskou výškou nemá problémy, na čom má veľký podiel aj vysokohorské sústredenie, ktoré počas leta absolvovala v talianskom Livignu.

    Rodáčka zo Soblahova patrí medzi vrchárky, ktorým svedčia dlhé kopce a svojím pravidelným tempom si dokáže rozložiť energiu až na vrchol stúpania. 

    V Kigali sú kopce skôr kratšie a výbušnejšie, no je otázne či súperkám zostanú sily na to, aby vo veľkom útočili. Chladoňová z pohľadu ambícii zostáva nohami na zemi a chcela by sa umiestniť do 10. miesta. 

    "Momentálne sa cítim super. Formu mám dobrú a som pripravená odovzdať všetky sily. Konkurencia je veľmi silná. Budú to zaujímavé a náročné preteky. Verím však, že som pripravená," dodala pre Šport.

    Kanadu povedú dvojčatá

    Jej konkurenciou budú najmä cyklistky, ktoré sa v dobrom svetle ukázali na augustovom Tour de l'Avenir, čo je mládežnícka verzia Tour de France. 

    Víťazkou sa stala 20-ročná Kanaďanka Isabella Holmgrenová, ktorá už druhú sezónu jazdí za Lidl - Trek. Jej siedme miesto zo ženského Gira d'Italia je veľkým prísľubom a aj preto je označovaná za hlavnú favoritku.

    Navyše, na nedávnych MS v horskej cyklistike získala v kategórii U23 dve zlaté medaily, keď po short tracku suverénne ovládla cross-country.

    Členitý profil jej pri snahe získať prvú veľkú medailu na ceste hrá do kariet.

    "Je to všestranný talent. Už vo svojom prvom roku vo World Tour sa dokázala presadiť a v tejto sezóne sa posunula ešte na vyššiu úroveň," opísala Kanaďanku Simone Giulianiová z portálu Cyclingnews.

    VIDEO: Isabella Homlgrenová sa stala majsterkou sveta v cross country

    V tíme má aj dvojča Avu a celkovo Kanada vyrukuje do pretekov ako jedna z mála s päťčlenným tímom, čo tiež naznačuje zlaté, respektíve dúhové ambície. 

    Krajina javorového listu čaká na medailu z MS v cyklistike od šampionátu v Innsbrucku 2018, keď v juniorkách získala bronz Simone Boilardová a v hlavných mužských pretekoch elite aj Michael Woods.

    Súperkami aj kamarátky z Vismy

    Silnú zostavu má Francúzsko, pričom obe líderky sú Chladoňovej dobre známe. Marion Bunelová je jej tímová kolegyňa z Vismy a so Céliou Geryovou zvádzala medailové súboje už v juniorskej kategórii. 

    Geryová má za sebou famóznu Tour de l'Avenir, keď vyhrala až tri etapy.

    Na druhej strane, v horskej 42-kilometrovej etape nabrala na Holmgrenovú obrovskú stratu a Kanaďanky sa ako jediná udržala práve Bunelová. 

    Koniec koncov, Holmgrenová spomenuté podujatie vyhrala najmä vďaka tomu, že v porovnaní s Francúzkou má lepšiu časovku, čo však v pretekoch na svetovom šampionáte nemusí hrať tú najzásadnejšiu rolu. 

    "Marion je veľký talent, najmä v horách. Oslovili sme ju minulý rok po Tour de l'Avenir a boli sme ohromení jej pretekárskym štýlom," povedal o nej Rutger Tijssen, športový riaditeľ tímu Visma-Lease a Bike.

    Bunelová má za sebou premiéru na Tour de France a v októbri oslávi 21. narodeniny, takže v štartovom poli bude patriť medzi staršie pretekárky. 

    Viktória Chladoňová a Marion Bunelová (druhá zľava) s tímovými kolegyňami.
    Viktória Chladoňová a Marion Bunelová (druhá zľava) s tímovými kolegyňami. (Autor: REUTERS)

    V britskom tíme nechýba hviezda bývalá juniorská hviezda Cat Fergusonová, Chladoňovej kamarátka z tímu Imogen Wolffová či Millie Couzensová. 

    Práve národná šampiónka v hromadných pretekoch aj v časovke má byť líderkou tímu. Už tretiu sezónu jazdí Couzensová vo World Tour, o mesiac bude mať 22, no nemá také vrchárske výsledky ako trebárs Bunelová.

    Z ostatných reprezentácii stoja za zmienku Belgičanka Lore de Schepperová, Austrálčanka Talia Appletonová či Španielka Paula Blasiová, ktorej však v Kigali časovka absolútne nevyšla a skončila mimo top 10.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová so striebornou medailou z časovky U23 na MS v cyklistike 2025.
    Viktória Chladoňová so striebornou medailou z časovky U23 na MS v cyklistike 2025.
    Kamarátky aj všestranný talent. Ktoré súperky vyzvú Chladoňovú v boji o medailu?
    Miroslav Kováčikdnes 19:00
