ONLINE: Preteky žien U23 na MS v cyklistike 2025 LIVE (Chladoňová, Ungerová)

KIGALI. Slovenky Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová sa dnes predstavia v kategórii do 23 rokov v pretekoch s hromadným štartom na MS v cyklistike 2025.
Po prvýkrát hostí svetový šampionát africký kontinent, pričom v Kigali, hlavnom meste Rwandy, čaká na pretekárky 119,3 km dlhá náročná trasa.
O cenné medaily a tiež dúhový dres sa bude bojovať na pripravenom okruhu, ktorý má 15,1 km a cyklistky ho absolvujú osemkrát. Prvý bude o niečo skrátený, keďže ostrý štart bude nasledovať po 1500 metroch.
Celá trasa je buď do kopca alebo z kopca - prakticky bez rovinatého úseku.
Kľúčové budú najmä tri stúpania: Cote de Kigali Golf (0,8 km, 8,1 %), dláždené Cote de Kimihurura (1,3 km, 6,3 %) a následný kopec do cieľa (0,7 km, 5,5 %).
Na popredné priečky môže pomýšľať aj Chladoňová, pričom za najväčšiu favoritku je považovaná Kanaďanka Isabella Holmgrenová. Silnými zostavami však disponujú aj tímy Francúzska či Veľkej Británie.
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo cez náš online prenos.
ONLINE PRENOS: Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová dnes na MS v cyklistike 2025 (preteky s hromadným štartom U23, LIVE)
ŠTART: Preteky žien s hromadným štartom do 23 rokov sa v Kigali začínajú o 13:05 h, pričom na štarte bude celkovo 82 cyklistiek zo 40 krajín. Viktória Chladoňová bude mať na chrbte číslo 28 a Sofia Ungerová 29-tku.