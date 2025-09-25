    ONLINE: Preteky žien U23 na MS v cyklistike 2025 LIVE (Chladoňová, Ungerová)

    Miroslav Kováčik|25. sep 2025 o 10:35
    Sledujte s nami ONLINE prenos z pretekov žien U23 na MS v cyklistike 2025.

    KIGALI. Slovenky Viktória Chladoňová a Sofia Ungerová sa dnes predstavia v kategórii do 23 rokov v pretekoch s hromadným štartom na MS v cyklistike 2025.

    Po prvýkrát hostí svetový šampionát africký kontinent, pričom v Kigali, hlavnom meste Rwandy, čaká na pretekárky 119,3 km dlhá náročná trasa.

    O cenné medaily a tiež dúhový dres sa bude bojovať na pripravenom okruhu, ktorý má 15,1 km a cyklistky ho absolvujú osemkrát. Prvý bude o niečo skrátený, keďže ostrý štart bude nasledovať po 1500 metroch.

    Celá trasa je buď do kopca alebo z kopca - prakticky bez rovinatého úseku.

    Kľúčové budú najmä tri stúpania: Cote de Kigali Golf (0,8 km, 8,1 %), dláždené Cote de Kimihurura (1,3 km, 6,3 %) a následný kopec do cieľa (0,7 km, 5,5 %).

    Mapa okruhu pretekov žien U23 na MS v cyklistike 2025.
    Mapa okruhu pretekov žien U23 na MS v cyklistike 2025. (Autor: ucikigali2025.rw)

    Na popredné priečky môže pomýšľať aj Chladoňová, pričom za najväčšiu favoritku je považovaná Kanaďanka Isabella Holmgrenová. Silnými zostavami však disponujú aj tímy Francúzska či Veľkej Británie.

    Kde sledovať MS v cyklistike v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo cez náš online prenos.

    ŠTART: Preteky žien s hromadným štartom do 23 rokov sa v Kigali začínajú o 13:05 h, pričom na štarte bude celkovo 82 cyklistiek zo 40 krajín. Viktória Chladoňová bude mať na chrbte číslo 28 a Sofia Ungerová 29-tku.

    Miroslav Kováčik
