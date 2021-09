Hlavní zápas této karty je jasný. Půjde o korunovaci krále polotěžké váhy a o pás zabojují Viktor Pešta (bilance 17-6) a Stephan „T-800“ Pütz (bilance 20-4). Český fighter už má za sebou jeden neúspěšný pokus stát se šampionem Oktagonu, když v těžké váze podlehl Martínkovi, ale po přesunu do polotěžké váhy se stal jasnou jedničkou a adeptem na zisk pásu. Jenže proti němu se postaví velice zkušený bojovník, který má za sebou mnoho těžkých bitev a byl držitelem hned 14 titulů v různých organizacích.



Hlavní předzápas obstarají Kaik Brito (bilance 14-3) a Petr „Monster“ Kníže (bilance 12-1). Bude se jednat o souboj dvou generací, dvou borců se skvělou bilancí a také půjde o post dalšího vyzyvatele pro Davida Kozmu, šampiona welterové váhy.



Do boje půjde i Leo Brichta (bilance 8-3) a nebude mít lehkého soka. Na opačné straně klece totiž bude Damien „Walking Dead“ Lapilus (bilance 17-13-2, 2 NC). Jedná se o velezkušeného zápasníka, veterána organizací BAMMA, ACB, nebo RCC, který ale poslední zápas prohrál a to na body s Arturem Zajňukovem. Každopádně pro Brichtu to bude prozatím největší zápas kariéry a pokusí se v Oktagobu upravit svou zatím skvělou bilanci 5-1.



Na kartě budou také Miroslav „Inkvizitor“ Brož (bilance 10-3), bojovník s neuvěřitelnou výdrží, který naposledy v naprosto šíleném zápase udolal na body Christiana Jungwirtha a celkově má v organizaci bilanci 4-3. Proti němu se postaví Emmanuel „Papou Lele“ Dawa (bilance 9-5), borec, který okusil i Bellator a v minulém utkání na půdě Oktagonu i nepříjemné kopy Bojana Veličkoviće. Dne se rozhodně pokusí přerušit sérii dvou porážek v řadě a připsat si cenný skalp tvrdého bojovníka, kterým Brož bezesporu je.



Jako druzí přijdou na řadu Andrej „AK-47“ Kalašnik (bilance 8-2), fighter, který dal naposledy zapomenout na porážku s Tato Primerou a na body jasně porazil Tomáše Bola a Christian „Stabil“ Jungwirth (bilance 9-4). Ten si od prvních momentů získal mraky fanoušků svým způsobem boje i vystupováním v kleci i mimo klec a i když poslední dva zápasy s Máte Kertészem a Miroslavem Brožem prohrál, pořád je u fanoušků adeptem i na případný skok do vod, kde se už může rozhodovat o titulu. Dnes ale potřebuje vyhrát.



Hlavní kartu otevřou Marcin Naruszczka (bilance 22-10-2), který už má za sebou jeden neúspěch v titulovém souboji, kdy na akci Oktagon 26 nestačil na Samuela Krištofiče a pro tuto chvíli může zapomenout na souboj s Karlosem Vémolou. Do vysokých pater žebříčku se ale může dostat i po tomto duelu, který bral doslova na poslední chvíli a proti němu bude stát bombardér David „Sparťan“ Hošek (bilance 5-2-1). Ten se ve svých zápasech moc nespoléhá na bodové rozhodčí a ať už vyhraje, či prohraje, je to buď na TKO, nebo submisi. Z celkových osmi duelů šly do konce pouze dva a naposledy se o jeho síle přesvědčil Oleg Nagornyj, který vydržel do druhého kola.



Karta je tedy skutečně našlapaná, tentokrát ji minuly problémy s odstoupeními i splněním váhových limitů a my se můžeme těšit na skvělý večer.