VIDEO: Forster preplakala celý rozhovor. V komentároch dostala krásne odkazy

Slovenka si stanovila vysoké ciele, no na postupové 16. miesto stratila jednu desatinu, celkovo bol jej čas až 26. najlepší.

Po neúspešných rozbehoch v piatok na 60 metrov nepostúpila ani v sobotu do semifinále na 60 metrov prekážok.

VIDEO: Viktória Forster po halových ME v atletike 2023

„Stále je vo mne sklamanie. Myslím si, že som mala na lepší čias. Bohužiaľ, vyšlo to tak, ako to vyšlo a skúsim sa s tým vysporiadať,“ vravela Forster.

„Mrzí ma to, že ten postup včera aj dnes bol bol v mojich silách. Očividne mi Istanbul nepraje. Asi sa nebudem tešiť. Je to šport, raz som hore a raz dole, chvíľu to bude mrzieť,“ dodala.

„Išla som sem s iným cieľom, ktorý sa mi nepodarilo splniť,“ zadržiavala slzy slovenská reprezentantka.