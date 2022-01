Slovák Buday pozná meno súpera v UFC. Čech zabojuje o titul (Týždeň V klietke)

Ohlásené zápasy do Šamorína

Americká organizácia dnes oficiálne oznámila turnaj, ktorého dejiskom by sa mala stať Londýnska aréna O2. Podujatie by sa malo uskutočniť 19. marca.

Následne ho vo vážnom stave previezli do nemocnice, kde ho lekári uviedli do umelého spánku. Prvé vyhlásenia od brata Jozefa boli opatrné, no dobré správy začali pribúdať.

„Ahojte, priatelia, už som doma s priateľkou. Už konečne som v poriadku. Chcel by som sa poďakovať Tomášovi Deákovi, Maťovi Silymu a Igorovi Danišovi za to, že mi zachránili život.

Falcao mal byť zavraždený po početných bodnutiach do oblasti brucha pred jedným z miestnych barov v jeho rodnom meste. Podľa informácií bol po incidente prevezený do nemocnice, kde ale svojim zraneniam podľahol.

Naviac nie je ešte úplne isté, že to bude v Riu (de Janeiro), ale je to dosť pravdepodobné. Nevadí mi to. Už som tam raz bol a rád sa tam pozriem znova,“ povedal bojovník tímu Jetsaam Gym z Brna.

Najnovšie to podľa fotiek z tréningu na sociálnych sieťach vyzerá, že by sme sa návratu legendárneho bojovníka mohli predsa len dočkať.

„Chcel by som sa vyjadriť k jednej veci. Po Prahe sa hovorí, že Karlos so mnou nechce zápasiť, že ten zápas nevezme. Tak by som len chcel povedať, že si už do toho išiel, tak buď chlap a zober to.

Podľa mňa si si len jednoducho uvedomil, že dostaneš a pôjdeš k zemi. Nechceš stratiť svoj hype, ale všetci vieme, že v Oktagone je jediným kráľom Attila (Végh). Buď chlap a prijmi zápas, myslím, že by to ľudí riadne sklamalo. 21. mája ťa čakám v ringu v aréne O2, to je celé,“ povedal v krátkom video odkaze 36-ročný hudobník.

Súboj Marpa a Vémolu sa mal pôvodne odohrať minulý rok v novembri. Napokon je Vémolov debut v ringu v organizácii Oktagon MMA ohlásený na 21. máj tohto roku.