Vémolov zápas v boxe v ohrození? Marpo: Buď chlap a prijmi to

Najnovšie to podľa fotiek z tréningu na sociálnych sieťach vyzerá, že by sme sa návratu legendárneho bojovníka mohli predsa len dočkať.

„Chcel by som sa vyjadriť k jednej veci. Po Prahe sa hovorí, že Karlos so mnou nechce zápasiť, že ten zápas nevezme. Tak by som len chcel povedať, že si už do toho išiel, tak buď chlap a zober to.

Podľa mňa si si len jednoducho uvedomil, že dostaneš a pôjdeš k zemi. Nechceš stratiť svoj hype, ale všetci vieme, že v Oktagone je jediným kráľom Attila (Végh). Buď chlap a prijmi zápas, myslím, že by to ľudí riadne sklamalo. 21. mája ťa čakám v ringu v aréne O2, to je celé,“ povedal v krátkom video odkaze 36-ročný hudobník.

Súboj Marpa a Vémolu sa mal pôvodne odohrať minulý rok v novembri.

Po oznámení zranenia bývalého šampióna Oktagonu sa duel preložil najprv na marec a neskôr na máj.