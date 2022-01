Kozma nedáva Pirátovi veľké šance: Kincl ho bude mlátiť (Týždeň V klietke)

Februárový Oktagon 31 možno dostane druhý titulový zápas, no podľa nových správ má šampión Viktor Pešta namierené do zahraničia.

BRATISLAVA. Do roku 2022 už oficiálne vstúpili ďalšie dve prestížne organizácie, KSW a UFC. V poľskej lige dokonca po šiestich rokoch korunovali nového šampióna poloťažkej divízie.

Na turnaj bude chcieť čo najskôr zabudnúť Tomasz Narkun. Na turnaji KSW 66 potreboval proti 57. bojovníkovi svetového rebríčka váhy do 93 kilogramov obhájiť titul a napraviť si chuť a renomé jedného z najlepších bojovníkov poľskej organizácie.

Zatiaľ čo ešte pred rokom v súboji proti Maxovi Hollowayovi dostal neuveriteľnú bitku, tentoraz to bol on, kto ovládol hlavný zápas večera.

Neskôr sa ospravedlnil kamarátovi, ktorého do kauzy zatiahol nevinne. Vémola avizuje, že posledné vyjadrenie k tejto téme poskytne na natáčaní svojej relácie Karlos Show.

Dôvodom mala byť údajná nevera. Vémola zároveň povedal, že medzi ním a jeho partnerkou je definitívny koniec, no stále je pripravený ju podporiť. Chce sa aj naďalej podieľať na výchove detí.

Karlos Vémola musí riešiť nepríjemné osobné problémy. Český bojovník na sociálnych sieťach oznámil rozchod so slovenskou partnerkou Lelou Ceterovou, s ktorou má dve deti.

Zápasníka s prezývkou The Undertaker čaká najväčší súboj jeho profesionálnej kariéry MMA. Rodáka z Hradca Kralové preverí skúsený súper.

Dôležitý krok v ceste na vrchol. Takto by sa dal nazvať najbližší súboj českého zástupcu v UFC Davida Dvořáka.

Hoci sa kedysi zhodli na tom, že ich vzájomný súboj neprichádza do úvahy, veci sa zmenili. Sled incidentov a sporov vyústil až v Covingtonov odchod z tímu.

Momenty hrôzy, aj duchaprítomnosť kolegu. Bol to práve úspešný bojovník thajského boxu Igor Daniš, ktorý našiel Štrbáka ako prvý a okamžite mu podal prvú pomoc.

Situácia sa však ku roka 2021 zamotala. Peštov tím sa údajne rozprával s novou ligou RFA. Promotér tejto organizácie však tvrdí, že Pešta má namierené do zahraničia.

Nevedel som poriadne vyhodnotiť, či mám ísť 30 stlačení ku 2 vdychom, alebo 5 ku 1. Nakoniec som nad tým prestal rozmýšľať a povedal som si, že je lepšie robiť niečo ako nič a zvolil som metódu 5 ku 1. Improvizoval som, robili sme to až do príchodu prvej pomoci,“ uviedol Daniš pre portál Sport24.

„Chalani mali zápasnícky tréning, ja som mal silový vo vedľajšej miestnosti. Išiel som si ešte zaboxovať do boxovacieho vreca, po jednom kole som zbadal Mira sedieť pri stene. Šiel som za ním a zistil som, že nesedí, ale je opretý o stenu a nemá vedomie.

Práve duchaprítomnosť Daniša sa v kritickej chvíli ukázala ako podstatná vec. Spolu s ďalšími bojovníkmi potom počkali do príchodu rýchlej záchrannej služby.

A nebude to len tak. Procházka sa na kempe stretne s absolútnou špičkou.

Český bojovník zmiešaných bojových umení Jiří Procházka pred veľkou životnou šancou mieri na tréningový kemp do USA.

Verím, že keď sa bude Viktor vracať na domácu scénu, tak budeme vedieť jeho manažmentu ponúknuť čo najlepšie podmienky a ukáže sa práve u nás. My mu však držíme palce v novom pôsobisku, kde má bez pochýb na to, aby dosiahol čo najlepší úspech,“ uviedol.

„Nie, určite Viktora nebudeme ohlasovať. Som presvedčený, že najbližie obdobie Viktora na domácej scéne určite neuvidíme, ale viacej by som sa k tomu aktuálne nechcel vyjadrovať.

V rozhovore priblížil, ako zvláda štúdium popri kariére v MMA a aké ma ciele do budúcnosti.

„Pre mňa je zápasenie životným štýlom a žijem tým už 9 rokov. Motivácia je to, že chcem, aby to bolo moje živobytie a nemusel som sa obracať, čo do úst, z čoho zaplatiť nájom.

Chcem tým žiť a preto chcem dosiahnuť čo najlepšie úspechy. A keď príde čas opustiť klietku, stále chcem pôsobiť ako tréner a živiť sa tým. Keď sa raz spomenie moje meno, chcel by som, aby každý povedal, že som skutočný bojovník,“ hovorí.

Bude ho mlátiť, tvrdí Kozma

Šampión veltrovej váhy David Kozma už v minulosti zápasil so Slovákom Samuelom "Pirátom" Krištofičom.

Z tréningov dobre pozná tiež Patrika Kincla, a tak dokáže zhodnotiť, ako môže vyzerať vzájomný duel Kincla a Krištofiča.