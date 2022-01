Chce, aby raz jeho meno bolo synonymom skutočného bojovníka. Medovarski mieri na svetový šampionát

V kickboxe som za 2 a pol roka súťaženia nastúpil do 27 zápasov (16-10-1) a taktiež som bol členom juniorskej reprezentácie.

Bojovým športom som sa začal venovať v 14-tich rokoch, keď som ešte v Srbsku začal trénovať kickbox. Po roku trénovania som absolvoval svoj prvý zápas a hneď ma to pohltilo na maximum.

Srbská scéna je oproti slovenskej dosť pozadu, ale vidím, že sa snažia a ťahajú to dopredu, ako sa len dá. Verím, že o pár rokov sa dostanú na rovnakú úroveň, aká je na Slovensku.

Ako by ste porovnali zápasnícku scénu vášho rodiska s tou slovenskou?

V Ankose sme videli aj hviezdne mená UFC Makhmuda Muradova a Marcina Tyburu. Bola to pre vás zrejme veľká škola.

Príprava prebieha ako každá iná s tým, že som do nej zaradil prvýkrát osobného silovo-kondičného trénera Patrika Michaela, ktorý sa stará o moju fyzickú zdatnosť.

Ťaháme sa, ako sa najviac dá. S Kristiánom Nguyenom dokonca aj bývam a v tomto momente si neviem predstaviť, ako by som toto všetko bez neho dosiahol.

Keďže som fighter typu postojára, najviac som pracoval na pohybe, obrane strhov, vstávaní a efektívnom strikingu. Myslím si, že sa to celkom podarilo a pevne verím, že to v Abu Dhabi ukážem.

Trénovali sme dvojfázovo celý týždeň a veľa som sa toho naučil. Bola mi cťou spoznať a trénovať s fightermi ako sú Muradov a Tybura. Sú to fakt super ľudia a bolo mi potešením ich spoznať.

S akými cieľmi pocestujete na šampionát v Abu Dhabi?

Keďže tam idem prvýkrát, chcem podať čo najlepší výkon, ale neprekvapí ma ani umiestnenie na medailovej pozícii, na ktorú si určite verím.

Ako jeden z mála bojovníkov máte aj vysokoškolské vzdelanie, keď ste sa minulý rok stali bakalárom na FTVŠ UK v Bratislave. Ako by ste hodnotili vaše štúdium?

Momentálne som študent 1. magisterského ročníka, no nie je už to ‘pravé orechové‘, ako keď sme nemali koronu. Priznám sa, že kvôli tomu uvažujem školu opustiť. Prednášky sú online, čo mňa absolútne nebaví a pri mojom životnom štýle to ťažko zvládam.