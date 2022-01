Spor UFC a šampióna neutícha. Ngannou: Za 500 tisíc dolárov už zápasiť nebudem

Spor Ngannua a prezidenta UFC Dana Whitea sa datuje do začiatku leta minulého roka, keď sa na verejnosť dostali informácie o údajnej nespokojnosti šampióna so zmluvou a zaobchádzaním zo strany organizácie.

To by sa stalo, ak by sa po výhre nad Ganem rozhodol nasledujúcich dvanásť mesiacov nezápasiť.

Zatiaľ je nejasné, ako by v tomto prípade Ngannou postupoval ďalej, prinajhoršom by však mohol byť podľa všetkého od januára budúceho roka vyviazaný zo zmluvy.

Hoci by sa mohlo zdať, že situácia ohľadom rodáka z Batié je jednoduchá, kvôli klauzule UFC to tak byť nemusí. Zmluva, ktorú v decembri 2017 podpísal ho zaviazala pod organizáciou odzápasiť osem súbojov.

„Zhovárali sme sa o tom viac než rok, a zdalo sa mi, že sú s tým v poriadku. Keď sa do toho zapojí UFC, bude to ešte väčšie. Takže samozrejme, že chcem zápas v boxe usporiadať v spolupráci s UFC.“

„Nie, zápasiť za päťsto či šestotisíc už viac nebudem. Je koniec. Zobral som ten súboj z osobných dôvodov. Chcem si byť istý, že aj keď so mnou nebolo zaobchádzané dobre, dokončím to, čo som sľúbil. To znamená osem duelov (v zmluve),“ povedal držiteľ dvanástich knokautov v kariére profesionálneho zápasníka zmiešaných bojových umení.

Všetko môže zmeniť strata titulu v zápase s Cyrilom Ganem. Ak by Ngannou prehral, otvorila by sa mu cesta k vyjednávaniu s inými svetovými organizáciami.

Ngannou odmieta, že by ho prípadná prehra psychicky zlomila a zmazala by jeho odkaz ako jedného z historických šampiónov najstaršej váhy UFC.

„Rád by som si niečo vyjasnil. Všetko čo mám, som si zaslúžil. Nikto mi nedal nič zadarmo. Neviem, čo bude zajtra, ale postarám sa o seba. Chcem ten zápas vyhrať, ale ak by som prehral, je to v poriadku. Nemyslím si, že by to niečo uberalo na mne, ako na bojovníkovi, alebo ako na človeku. Urobil som toho veľa.

Ak by aj bol koniec, poviem si, že som to zvládol. Nie veľa ľudí má za sebou príbeh ako mám ja. Som za to všetko vďačný. Som štastný kde sa momentálne nachádzam,“ prezradil Ngannou, ktorý v detstve žil v domovskom Kamerune vo veľkej chudobe.