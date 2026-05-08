Bratia na jednej karte, titulový zápas aj návrat obra. OKTAGON mieri do Hannoveru

Organizácia OKTAGON pokračuje v nabitom programe ďalším veľkým galavečerom. Už 16. mája sa v hannoverskej ZAG Arene uskutoční turnaj OKTAGON 88, ktorý prinesie titulový zápas, návraty známych mien aj niekoľko silných ľudských príbehov.
Hlavným lákadlom večera bude prvá obhajoba šampióna perovej váhy Mochameda Machaeva, ktorého preverí domáci vyzývateľ Gjoni Palokaj.
Nemeckí fanúšikovia sa však môžu tešiť aj na bratov Holzerovcov, návrat ukrajinského obra či fascinujúci príbeh bojovníčky, ktorá začala profesionálnu MMA kariéru až po štyridsiatke.
Machaev ide do prvej obhajoby, Palokaj chce zosadiť kráľa doma
Hlavný zápas večera prinesie duel o titul v perovej váhe, ktorý môže výrazne zamiešať kartami celej divízie.
Úradujúci šampión Mochamed Machaev získal opasok len začiatkom roka, keď v Stuttgarte brutálne ukončil Nika Samsonidseho už po necelých dvoch minútach prvého kola.
Rakúšan s čečenskými koreňmi si vybudoval povesť komplexného bojovníka, ktorý dokáže súperov ničiť v postoji aj na zemi.
Do Hannoveru však neprichádza ako hosť, ktorého čaká pohodlný večer. Proti nemu bude stáť domáci miláčik Gjoni Palokaj, ktorý v organizácii ešte neprehral a aktuálne ťahá sériu ôsmich víťazstiev za sebou.
Palokaj je navyše historicky jediným mužom, ktorý dokázal poraziť obávaného Islama Dulatova. Jeho odolnosť potvrdzuje aj fakt, že počas celej profesionálnej kariéry ešte nebol knokautovaný.
Pred domácim publikom bude chcieť zosadiť šampióna a potvrdiť, že patrí na vrchol divízie.
Bratská noc v Hannoveri. Max sa vráti do klietky, Jan debutuje
Jedným z najzaujímavejších príbehov turnaja bude spoločné vystúpenie bratov Holzerovcov.
Starší Max Holzer vstupuje do klietky ako neporazená hviezda s bilanciou 11–0. Deväť zo svojich výhier ukončil pred limitom a patrí medzi najvýraznejšie mená nemeckej scény.
Jeho duel proti veteránovi UFC a RIZIN-u Khalidovi Tahovi však nie je len športovou záležitosťou. Obaja si mesiace posielali ostré odkazy a vzniklo medzi nimi osobné napätie, ktoré z tohto zápasu robí jednu z najvyhrotenejších konfrontácií večera.
Taha však prichádza s jasným cieľom – ukončiť Holzerovu neporaziteľnosť priamo v jeho vlastnom meste.
Zároveň čaká profesionálny debut aj Maxovho mladšieho brata Jana Holzera, ktorý nastúpi proti Paulovi Kulzemu. Pre oboch pôjde o mimoriadne emocionálny večer.
Danielle Misteli dokazuje, že vek je len číslo
Na karte sa objaví aj jeden z najinšpiratívnejších príbehov celého turnaja.
Švajčiarka Danielle Misteli začala profesionálnu MMA kariéru až vo veku 46 rokov. Dnes má 49 a v Hannoveri nastúpi už na svoj jubilejný desiaty profesionálny zápas.
V čase, keď väčšina elitných bojovníkov dávno končí kariéru, ona stále aktívne súťaží a dokazuje výnimočnú fyzickú aj mentálnu pripravenosť.
Mimo klietky pracuje ako sociálna pracovníčka a ako samoživiteľka vychovala tri deti. Práve tieto životné skúsenosti podľa mnohých formujú jej pokoj a odolnosť aj počas zápasov.
V Hannoveri ju čaká súperka o 18 rokov mladšia, čo ešte viac zvýrazňuje výnimočnosť jej príbehu.
Návrat ukrajinského obra po šiestich rokoch
Veľkú pozornosť púta aj návrat Yevheniia Orlova do organizácie.
Ukrajinský šampión IAF sa do OKTAGONu vracia po šiestich rokoch od zápasu proti slovenskému bojovníkovi Martinovi Budayovi, ktorý mu vtedy uštedril jedinú prehru kariéry.
Dnes má bilanciu 9–1 a sériu ôsmich víťazstiev za sebou, no otáznikom zostáva jeho forma. Od posledného zápasu totiž uplynulo už 29 mesiacov.
Jeho súperom bude skúsený taliansky tvrďák Simon Biyong, bývalý šampión talianskej aj juhoafrickej organizácie a veterán RIZIN-u či PFL.
Pôjde o klasický stret štýlov – elitný wrestling proti tvrdému postoju.
Študent proti džudistovi aj domáci talent proti švajčiarskej explózii
Turnaj ponúkne aj viacero zaujímavých súbojov mladších talentov.
Altin Zenuni patrí medzi najväčšie nádeje nemeckej scény. Popri profesionálnej kariére zvláda aj vysokoškolské štúdium a je považovaný za mimoriadne inteligentného bojovníka s vysokým fight IQ.
Proti nemu nastúpi poľský džudista Dawid Jarowienko, bývalý reprezentant v džude, ktorý do MMA priniesol elitnú kontrolu na zemi a extrémny tlak.
Zaujímavý bude aj duel medzi domácim bojovníkom Hugom Vachom a švajčiarskym objavom Teom Smithom.
Kým Vach je známy svojou disciplínou a taktickou vyspelosťou, Smith stavia na explozivite a snahe ukončiť zápas čo najskôr.
Práve takéto kontrasty robia z Hannoveru kartu, ktorá môže prekvapiť aj mimo hlavného zápasu.