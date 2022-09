VIDEO: Od korálok vo vlasoch po triumf v tehotenstve. Pozrite si grandslamové výhry Sereny

BRATISLAVA. Je rekordérkou, hoci túžila vyhrať ešte jeden titul.

Serena Williamsová vyhrala na grandslamovom turnaji 23-krát. Naposledy na Australian Open 2017. Symbolicky ho získala po finálovom triumfe nad staršou sestrou Venus.

V tom čase už bola krátko tehotná s dcérou Olympiou. Potom si dala prestávku a vrátila sa v roku 2018. Hrala štyrikrát finále, ale ďalšieho titulu sa už nedočkala.

Ak by ho vyhrala, vyrovnala by sa v počte titulov Margaret Courtovej. Tá síce vyhrala 24 grandslamových titulov, ale bolo to na rozmedzí éry začiatku profesionálneho tenisu, aký poznáme dnes.