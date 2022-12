VIDEO: Zámer nevyšiel. Prvé kolo Petre nesadlo, myslí si Zuzulová

Paradoxom je, že prvé kolo staval tréner Matej Gemza. Ten sa snažil pripraviť čo najlepšie podmienky pre svoju zverenku, ale tentokrát to do seba nezapadlo.

"Zámer bol taký, aby to postavil ako včerajšie druhé kolo. Ale nie vždy to vyjde. Trošku to už bolo moc. Očividne som urobila viac chýb, ako som mala," priznala 27-ročná Vlhová v bezprostrednom rozhovore pre RTVS.

VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v 1. kole obrovského slalomu