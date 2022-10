VIDEO: Gasly zúril. Počas pretekov F1 takmer narazil do traktora

V tom čase mali všetci jazdci zamieriť do boxov a tým pádom mal pre traťových maršálov vzniknúť priestor na to, aby odpratali Sainzov monopost.

SUZUKA. Veľká cena Japonska sa do kalendára F1 vrátila po troch rokoch, no hneď jej úvodné minúty priniesli v daždivých podmienkach nečakané momenty.

Jazdec tímu AlphaTauri, ktorý v budúcej sezóne bude jazdiť za Alpine, napokon so šťastím a za zníženej viditeľnosti minul traktor, ktorý stál na ľavej strane.

Vedenie pretekov však zlyhalo a traktor, ktorý mal Ferrari odviesť, poslalo na trať ešte v čase, keď sa na nej nachádzal Francúz Pierre Gasly. Ten totiž musel ísť do boxov, a tak nabral výraznú stratu na zvyšok štartového poľa.

"Čo je to za traktor na trati?" zakričal Gasly do vysielačky. "Prešiel som vedľa neho. To je neprijateľné. Nepamätáte si, čo sa stalo? Nemôžem tomu uveriť."

Gasly mal na mysli situáciu spred ôsmich rokov, kedy žeriav práve na okruhu Suzuka odpratával monopost Adriana Sutila a narazil do neho Jules Bianchi. Kamarát Pierra Gaslyho neskôr zraneniam podľahol.

"Mohol som sa zabiť," dodal Gasly, pričom zo záberov z boxov bolo evidentné, že ho táto situácia poriadne naštvala a intenzívne ju riešil.