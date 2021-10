Týždeň V klietke: Slovenskú radosť vystriedalo sklamanie. Zákaz vstupu pre Jonesa

Nechystá sa končiť

Klein prehral so skúseným súperom. Američan Nate Landwehr ho uškrtil v 3. kole.

„Aj napriek tejto prehre milujem to, čo robím a nikdy by som to nezmenil a rozhodne nevešiam hlavu na klinec. Vrátim sa späť do gymu a pokračujeme v robote,“ reagoval Klein.