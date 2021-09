Jeho snúbenica mala na sebe krv. Jones bol pri zatýkaní v záchvate emócií

Políciu do hotela privolali po tom, ako Moses na recepcii žiadala kľúč od svojho apartmánu. Kvôli psychickému vypätiu sa rozplakala a bála sa vrátiť do izby. Na sebe už mala známky napadnutia.

Prehlásil, že sa uvoľní z pút. Na to ho strážnik varoval, že ak neprestane v marení ich služby, použijú paralyzér. Jones sa ospravedlnil a následne ho premiestnili do cely. Po zaplatení kaucie vo výške 8-tisíc dolárov sa dostal na slobodu.

S policajtami chcel aj vtipkovať. V jednom momente spomenul, že by rád bojoval s nimi všetkými, aby videl, ako by sa im darilo.

Povedal, že majú so snúbenicou vo vzťahu problémy a hádali sa kvôli napätiu, ktoré medzi nimi panuje. Vyvrátil, že partnerku napadol. Mal ju oboznámiť s tým, že si vzal 10-tisíc dolárov a išiel do striptérskeho klubu.

V roku 2015 ho problémy so zákonom stáli opasok poloťažkej váhy. Jones je všeobecne vnímaný ako jeden z najlepších zápasníkov histórie. V zápase nikdy nenašiel premožiteľa, keďže jedinú prehru utrpel po diskvalifikácii.

Neustále problémy mimo klietky však ničia jeho povesť. Prezidenta UFC Dana Whitea už Jonesov najnovší prešľap ani neprekvapil.

„Ešte len uvidíme, ako to dopadne po právnej stránke a kam to až zájde. Je ťažké priviesť toho chlapa do Las Vegas. Toto mesto nie je pre Jona Jonesa dobré, znova sa opakuje to isté.

Už to ani nie je šokujúce. Kedykoľvek, čo ho sem privedieme, v podstate očakávame niečo také. Nemôžeme ho sem dostať ani na menej než 12 hodín, aby sme ho uviedli do Siene slávy. A to je problém. Ten chlap má v sebe mnoho démonov, fakt veľa vnútorných démonov,“ uviedol White.