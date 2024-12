Gól roka 2024, číslo 2: Skóroval famózne. Bývalý reprezentant kandiduje jubilejným gólom

„Bol to príjemný pocit, streliť stý gól. Netlačil som sa, že ho chcem dať. Jednoducho to tak vyšlo,“ pre Sportnet uviedol vtedy bývalý slovenský reprezentant Juraj Piroska.

BRATISLAVA. Famózny priamy kop z tridsiatich metrov, ktorý ukážkovo poslal do siete. Juraj Piroska strelil v minulej sezóne stý gól Interu Bratislava a teraz sa dostal do TOP10 v ankete Gól roka 2024.

Inter Bratislava je aktuálne nováčikom tretej ligy Západ. Po slabšom vstupe postupne svoje výkony zlepšil a zimuje na štvrtej priečke tabuľky.

„So vstupom do ligy sme neboli spokojní, vytrpeli sme si to. Postupne sme spoznávali realitu tretej najvyššej súťaže, oproti štvrtej bratislavskej je to obrovský rozdiel. Trvalo nám pár duelov, kým sme sa do toho dostali. Našťastie, zlepšenie prišlo dosť skoro,“ pre web SFZ povedal Piroska.