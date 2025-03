Montreal dáva všetko do boja o play-off. Dvojgólový Slafkovský: Nikdy sa nevzdávame

"Možno iné tímy by to už zabalili, ale my sa nikdy nevzdávame a bojujeme až do konca. Získali sme bod, čo je po tomto priebehu úspech a ideme ďalej. Po prestávke sa mi hrá dobre, na ľade sa cítim fajn, ale stále je čo zlepšovať," povedal podľa nhl.com Slafkovský, ktorý strelil svoj 15. a 16. gól v sezóne.