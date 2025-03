VIDEO: Montreal prehrával o tri góly, potom úradoval Slafkovský. Coloradu strelil dva góly

Canadiens nezačali vôbec dobre, na začiatku 2. tretiny prehrávali už 0:3. Slafkovského prvý zásah prišiel v 26. minúte, keď pred bránkou tečoval strelu Jaydena Strubleho. Bol to pre neho 15. gól v sezóne.

MONTREAL. Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil dva góly, no Montreal napriek tomu podľahol v noci na nedeľu doma Coloradu 4:5 po nájazdoch.

Dvojbodový Fehérváry

Dva body zaznamenal aj obranca Washingtonu Martin Fehérváry. Asistenciami prispel k výhre Capitals 6:3 nad Floridou.

Washington naďalej vedie ligu, na konte má o dva body viac ako líder Západnej konferencie Winnipeg.

Martin Pospíšil nastúpil v prvom útoku Calgary pri víťazstve 4:3 po predĺžení na ihrisku New Yorku Islanders, no do kanadského bodovania sa nezapísal.

Zo Slovákov sa na ľade objavil aj obranca Erik Černák, no Tampa Bay prehrala v Utahu 4:6.

New Jersey prehralo na domácom ľade 2:3 s Ottawou, slovenská dvojica Šimon Nemec a Tomáš Tatar sledovala duel iba z tribúny.