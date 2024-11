VIDEO: Horúca tlačovka v Ružomberku. Najviac gadžovská lavička, hromžil Ščasný

Penaltu síce nepremenil Samuel Lavrinčík, no domáci využili takmer celozápasovú početnú výhodu o jedného hráča a v nadstavenom čase prvého dejstva im víťazstvo 1:0 zabezpečil Matúš Malý .

ŽILINA. Lopta smerovala do siete. Rukou ju však zastavil žilinský legionár Adama Drame, za čo uvidel červenú kartu.

Pod Čebraťom to bola vôbec prvá prehra Žiliny v tejto sezóne. Vhod prišla Slovanu Bratislava, ktorý sa tak po víkendovom kole dostal na čelo a má ešte zápas k dobru.

Teraz sem prídete, nevytvoríte si šancu a poviete, že ste mali viac príležitostí. Sťažujete sa na to? Po tomto zápase a priebehu si nemyslím, že je to úplne vhodné,“ uviedol tréner Ružomberka Ondřej Smetana.

„Keď komentujete každý zákrok, polovica lavičky vyskočí a kričíte na rozhodcu. Čo čakáte, že my budeme robiť? Každý zápas, čo spolu hráme, tak vyskakujú asistent a skoro všetci tréneri. Vytvárate tak tlak na rozhodcu.

Kouč Ružomberka to videl úplne inak. Na lavičku domácich sa vrátil po trojzápasovom treste.

Chalanom nemôžem nič vytknúť, chceli, robili v oslabení veci navyše. Jediné mínus je nula strelených gólov. Čakajú nás Michalovce hneď dvakrát po sebe, proti konštruktívnemu súperovi to bude náročné,“ pre web MŠK Žilina dodal Ščasný.

Chceli sme pressovať súpera ako doma, no v 6. minúte sa náš zámer zrútil a museli sme to prekopať. Neostávalo nám nič iné len veľa behať bez lopty. V únave potom tie naše ofenzívne riešenia neboli také, na aké sme zvyknutí.

„Aj o jedného hráča menej sme si vytvorili sľubné šance, raz to prísť muselo. Škoda, že to prišlo s mužstvom, ktoré nechce hrať futbal. Radšej prehrám zaslúžene s tímom, ktorý vás prehrá. A dnes to tak nebolo, čo ma mrzí dvojnásobne.

Žilina vyslala len jednu strelu do priestoru brány. Domáci až deväť.

Do zápasu vstúpili dobre

Ružomberok si cennými tromi bodmi poistil šiestu priečku Niké ligy.

„Som rád ako mužstvo do zápasu vstúpilo, že si vytvorilo tlak. Z toho pramenila aj červená karta a penalta. Škoda, že sme ju nepremenili a nešli skôr do vedenia. Možno to tak malo byť.

Príležitostí, kedy sme mohli zápas zatvoriť, bolo dosť. Mohli sme si stretnutie urobiť ľahším. Aj keď Žilina je kvalitná a silná v prechodoch po zisku, tak sme si to postrážili. No vedeli sme, že musíme byť stále ostražití a mať na sto percent kontrolovanú defenzívu. Som rád, že to sme splnili,“ uzavrel Smetana.