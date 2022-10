VIDEO: Rýchly výkop a umenie Salaha. Gólovú akciu Liverpoolu pochválil aj Guardiola

"Musíme sa sústrediť na každý duel, nesmieme o titule neustále premýšľať. Stále sme ďaleko od čela tabuľky. Tím je však neuveriteľný, chce víťaziť a tento výsledok nás môže nakopnúť. Milujem bojovať o titul, je to v mojej hlave, nesmieme však na seba vyvíjať tlak."

Spokojnosť po stretnutí vyjadril aj nemecký kouč Liverpoolu. "Za normálnych okolností nemôžete ani pomýšľať na to, že by ste súperili so City. Musíte sa dostať za hranice vašich možností. Dnes sme to urobili. Hrali sme organizovane a veľmi vášnivo," vyhlásil Klopp.