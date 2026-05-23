Je jedinečný. Guardiola je najlepší tréner na svete, zhodujú sa osobnosti

V nedeľu 24. mája sa po desiatich rokoch skončí vo futbalovom Manchestri City trénerská kapitola Španiela Pepa Guardiolu.
Pred jeho derniérou na domácom trávniku proti Aston Ville sa viaceré osobnosti zhodli na tom, že 55-ročný kouč za sebou necháva silný odkaz.
Pod taktovkou Guardiolu sa „Citizens“ podarilo vyhrať 20 víťazných trofejí, z ktorých najviac vyčnieva triumf v Lige majstrov a šesť prvenstiev v Premier League. Samotný kouč oznámil, že ukončiť etapu na lavičke City sa rozhodol pre obavy z nedostatku energie.
„Dopad na každú ligu, v ktorej trénoval, je jednoducho jedinečný a jeden z najlepších. Do Anglicka prišiel a prekonal každý rekord. Je to niečo úžasné,“ citovala reprezentačného trénera Anglicka Thomasa Tuchela agentúra DPA.
Manchester City sa pod vedením španielskeho kouča etabloval medzi najlepšie tímy Európy a pravidelne bojoval na všetkých frontoch o tie najvyššie méty.
„Je to najlepší tréner na svete. Pep je neuveriteľný. Každý rok ukazuje, že aj keď sa veci nevyvíjajú dobre, tak vie, ako zvládnuť situáciu a nájsť riešenia. Prajem mu dobrý oddych, ale verím, že sa vráti,“ vyjadril sa na jeho adresu súčasný kormidelník španielskej Barcelony Hansi Flick.
Posledným súperom Guardiolu na lavičke City bude čerstvý víťaz Európskej ligy Aston Villa. „Je to moja pocta a radosť, pretože ide o najlepšieho trénera sveta. To je jasné. Je veľkou inšpiráciou pre ostatných,“ uviedol kouč „Villans“ Unai Emery.