Ďalší legionár Slovana chce hrať za Slovensko: Bol by to záväzok

"Čo sa týka občianstva, je to v procese, no ten je dlhý a priebeh asi neuľahčujú ani aktuálne opatrenia súvisiace s koronavírusom," priznal 28-ročný krajný zadák pre sport.sk .

Ak by ho súčasný reprezentačný tréner Štefan Tarkovič nominoval, o svoju pozíciu na ľavej strane obrany by bojoval predovšetkým s Dávidom Hanckom a Tomášom Hubočanom.

"Poviem len toľko, že pre mňa by bolo hrdosťou reprezentovať krajinu, kde som dostal príležitosť naštartovať profesionálnu kariéru. Bol by to záväzok a odovzdal by som sto percent, aby som splatil dôveru," skonštatoval De Marco.

Okrem neho už v minulosti žiadali o slovenské občianstvo aj ďalší hráči Slovana - Čech Erik Daniel či Holanďan Joeri de Kamps.

Podľa spomenutého portálu by sa De Marco mohol stať štvrtým naturalizovaným cudzincom v slovenskom drese po Argentínčanovi Davidovi Depetrisovi, Srbovi Borisovi Sekuličovi a Togčanovi Karimovi Guédém.