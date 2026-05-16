Dánsko ešte pred MS prišlo o svoju brankársku jednotku. Musela opustiť národný tím

Dánsku hokejovú reprezentáciu zasiahla tesne pred začiatkom majstrovstiev sveta 2026 nepríjemná správa.
Brankár Frederik Dichow je nútený opustiť národný tím a na svetovom šampionáte sa nepredstaví.
Rozhodnutie padlo v deň úvodného zápasu Dánska proti Česku po tom, čo sa u hráča opäť prejavili zdravotné komplikácie.
Dvadsaťpäťročný gólman doplatil na obnovené zranenie hrudníka, ktoré ho trápilo už počas predchádzajúcej sezóny.
Dichow pre zápal hrudnej kosti odohral v ročníku 2025/26 za švédsky klub HV71 iba desať zápasov.
Od októbra si pripísal len jeden krátky štart v olympijskom zápase proti USA, ktorý však viedol k ďalšiemu zhoršeniu stavu.
Hoci sa brankár pokúsil vrátiť do formy, počas štvrtkového tréningu zranenie opäť pocítil a musel ho predčasne ukončiť.
Dánske vedenie potvrdilo, že za Dichowa, ktorý už opustil kemp, povolá náhradníka. Aktuálne majú Dáni k dispozícii brankársku dvojicu Nicolaj Henriksen a Mads Søgaard.
Napriek pretrvávajúcim zdravotným problémom podpísal Dichow v apríli dvojročný kontrakt s tímom Timrå IK v elitnej švédskej lige SHL.
V novom klube by mal od nasledujúcej sezóny vytvoriť brankársku dvojicu s Jacobom Johanssom.
Vedenie Timrå si od neho sľubuje veľa, pričom vyzdvihuje najmä jeho schopnosť predvádzať špičkové výkony v dôležitých reprezentačných zápasoch.