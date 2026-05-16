    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Dánsko ešte pred MS prišlo o svoju brankársku jednotku. Musela opustiť národný tím

    Frederik Dichow. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|16. máj 2026 o 07:50
    Rozhodnutie padlo v deň úvodného zápasu Dánska proti Česku.

    Dánsku hokejovú reprezentáciu zasiahla tesne pred začiatkom majstrovstiev sveta 2026 nepríjemná správa.

    Brankár Frederik Dichow je nútený opustiť národný tím a na svetovom šampionáte sa nepredstaví.

    Rozhodnutie padlo v deň úvodného zápasu Dánska proti Česku po tom, čo sa u hráča opäť prejavili zdravotné komplikácie.

    Dvadsaťpäťročný gólman doplatil na obnovené zranenie hrudníka, ktoré ho trápilo už počas predchádzajúcej sezóny.

    Dichow pre zápal hrudnej kosti odohral v ročníku 2025/26 za švédsky klub HV71 iba desať zápasov.

    Od októbra si pripísal len jeden krátky štart v olympijskom zápase proti USA, ktorý však viedol k ďalšiemu zhoršeniu stavu.

    Hoci sa brankár pokúsil vrátiť do formy, počas štvrtkového tréningu zranenie opäť pocítil a musel ho predčasne ukončiť.

    Dánske vedenie potvrdilo, že za Dichowa, ktorý už opustil kemp, povolá náhradníka. Aktuálne majú Dáni k dispozícii brankársku dvojicu Nicolaj Henriksen a Mads Søgaard.

    Napriek pretrvávajúcim zdravotným problémom podpísal Dichow v apríli dvojročný kontrakt s tímom Timrå IK v elitnej švédskej lige SHL.

    V novom klube by mal od nasledujúcej sezóny vytvoriť brankársku dvojicu s Jacobom Johanssom.

    Vedenie Timrå si od neho sľubuje veľa, pričom vyzdvihuje najmä jeho schopnosť predvádzať špičkové výkony v dôležitých reprezentačných zápasoch.

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    3
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

