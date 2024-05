Kanada podcenila outsidera skupiny. Zisk troch bodov si predstavovala inak

Ben O'Connor, obranca Británie: "Títo chlapci sú z nejakého dôvodu v NHL a sledovať Connora Bedarda je úžasné. Je skvelé, že sme si ním vôbec mohli byť na ľade, nieto ešte odohrať s Kanadou výborný zápas."

Connor Bedard, útočník Kanady: "Jasné, že je fajn dať na majstrovstvách sveta gól, ale nie je to niečo, na čo by som dlho myslel. Je to najmä z pohľadu tímu prvý zápas na turnaji a teraz máme priestor sa zlepšovať."

Colton Parayko, obranca a kapitán Kanady: “Connor je veľký hráč. Aj mimo ľadu pracuje tvrdo, je to profesionál. Je vzrušujúce mať takéhoto hráča v tíme a tešíme sa na rozvoj jeho zručností."