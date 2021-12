Oktagon bez rukavíc s Attilom Véghom: Ako vyzerá odveta s Vémolom?

27. decembra Végha čaká známy súper. Bývalý kráľ Bellatoru Emmanuel Newton má so Slovákom spoločnú minulosť, ktorá by tentokrát mala vyvrcholiť netradične nie v zápase pod pravidlami MMA, ale v boxerskom ringu.

„Chcel som si vyskúšať box so seberovným súperom. Kvôli pandémii mi to vtedy, takže preto až teraz. Milujem trénovať, milujem box a hlavne to, že súper je bývalý šampión Bellatoru, s ktorým som raz vyhral a raz prehral, takže je viac než dobrý protivník,“ povedal 36-ročný bojovník.

„Môžem mu ďakovať za to ako to vypromoval, ako ma urážal, ako urobil všetko okolo zápasu. Ale to je asi všetko, lebo ja som mal tvrdú štvormesačnú prípravu. Mali sme už zopárkrát stretnutie s Palom a Ondrejom.

Vémola do mňa stále rýpe, vidno, že to chce. Poviem to na rovinu, je to len o peniazoch. Mohol by poraziť aj patnásť ľudí, mňa by to nezaujímalo. Mali sme už nejaké rozhovory, boli sme blízko, keď prišlo Karlosove zranenie, ktoré to zastavilo. Otázka na neho je, či vôbec bude zápasiť a kedy.

Naozaj mu fandím, hoci ten tréning poriadne prepálil. Zdravie je vždy na prvom mieste. To, že hovoril, že je Terminátor a neviem čo, na čo mu to je? Na čo mu to je, keby aj mal päťdesiat zápasov, ale po kariére by nemal v poriadku ruku,“ zakončil víťaz stretu promotérmi označového ako duel storočia.