Prehral rovnako ako s Khabibom. Porier: Bolí to, som zničený

Sklamanie je pre Poiriera o to väčšie, že rovnakým spôsobom prehral aj pred dvoma rokmi v Abú Zabí s vtedajším kráľom divízie Khabibom Nurmagomedovom.

LAS VEGAS. Sklamanie a smútok. Po dvoch rokoch bol Dustin Poirier tak blízko svojmu snu získať opasok ľahkej divízie UFC, avšak opäť to nevyšlo.

„Bolí to. Pracoval som tvrdo, aby som opäť dostal šancu bojovať o titul opäť som bol uškrtený. Pravdupovediac som zničený, obetoval som toho veľmi veľa. Všetko čo ako rodina máme je vďaka zápaseniu,“ povedala jednotka rebríčka UFC váhy do 70 kilogramov.

Podobne to na pozápasovej tlačovej konferencii hodnotil aj samotný bojovník.

„Prekvapila ma jeho výdrž. Nebol nijak špeciálne silný, vedel som, že jeho brazílske jiu-jitsu bude problém. Kvôli tomu som sa v druhom kole na zemi radšej o nič nesnažil a len ležal. Je to dobrý šampión.

Keď sa na mňa nalepil, tak som si najprv myslel, že sa zošmykne, ale potom sa dostal do skvelej pozície a začal vyvíjať tlak na bradu. Snažil som sa brániť, ale keď sa mu podarilo dostať ruku pod moju bradu, tak už to nešlo.

Je to úplne rovnaké ako v zápase s Khabibom, tu nemáte priestor na chyby. Keď som išiel do druhého kola, tak som myslel len na to, že budem nový svetový šampión.“