Jeden patril k najlepším hráčom na ihrisku, druhý si splnil veľký sen. Stredajší večer na madridskom Metropolitane priniesol zaujímavý slovenský príbeh.
Dávid Hancko potvrdil výbornú formu a pri víťazstve Atlética Madrid nad Vikingom zaujal aj španielske médiá. Na opačnej strane stál Ľubomír Belko, ktorý si napriek dlhému čakaniu pripísal debut v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Oboch reprezentantov spája viac než národný dres. Vyrastali v akadémii MŠK Žilina, odkiaľ sa postupne vydali za futbalovými výzvami do zahraničia. Tentoraz sa ich cesty stretli na jednom z najväčších európskych pódií.
Hancko dostal od Marcy deviatku. O jeho výkone sa hovorilo aj v ďalších médiách
VIDEO: Zostrih zápasu Atlético Madrid - Viking FK
Dávid Hancko odohral celý zápas a opäť patril k najspoľahlivejším hráčom Atlética. Jeho výkon ocenil mimoriadne vysoko aj denník Marca. Slovenskému obrancovi udelil známku 9 z 10, pričom rovnaké hodnotenie mal už po prvom polčase.
Španielsky denník vyzdvihol najmä jeho dominanciu vo vzdušných súbojoch, pozičnú hru a schopnosť zapájať sa do ofenzívy.
Hancko dominoval
„Dominoval vo vzdušných súbojoch a vynikal pri bránení centrovaných lôpt. Dôležitú úlohu zohral aj pri zrode gólu na 1:0, keď presnou prihrávkou vysunul Grimalda pri jeho útočnom výpade. Viackrát sa zapojil aj do ofenzívy.
Po zmene strán takmer skóroval hlavou. Gól by bol dokonalou bodkou za jeho komplexným výkonom. Výborne si počínal s loptou a v defenzíve pôsobil autoritatívne. Vikingom nedovolil ani jednu nebezpečnú akciu,“ napísala Marca.
Pozitívne hodnotenie priniesol aj denník Mundo Deportivo. Hanckov výkon charakterizoval jediným slovom – vynikajúci.
„Slovenský futbalista sa v posledných týždňoch prezentuje vo výbornej forme,“ dodal katalánsky denník.
Ešte zaujímavejší pohľad ponúkol denník AS. Upozornil totiž na to, že Hanckove výkony si zaslúžia väčšiu pozornosť, než akej sa im bežne dostáva.
Najlepší stopér
„O Hanckovi by sa malo hovoriť viac. Zdá sa, že púta pozornosť najmä vtedy, keď sa objaví pri góle (sám bol pritom veľmi blízko ku skórovaniu), ale už niekoľko zápasov podáva vynikajúce výkony. Jeho prihrávka na Grimalda pri góle Sörlotha dokonale objasňuje priebeh celej gólovej akcie.
Je to stopér, ktorý nie je až taký výrazný na pohľad a často nedominuje v osobných súbojoch, preto sa mu dostáva menej uznania, než by si zaslúžil,“ hodnotil denník AS.
Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy:
Atlético Madrid - Viking 2:0 (2:0)
Góly: 19. Sørloth, 24. Álvarez
Club Brugge - Liverpool FC 0:2 (0:1)
Góly: 13. a 82. Isak, 79. Wirtz
Inter Miláno - VfB Stuttgart 2:0 (0:0)
Góly: 57. Sučič, 74. Martinez
Šachtar Doneck - Fenerbahçe 0:1 (0:0)
Góly: 56. Muriqi
Lille OSC - Bayern Mníchov 2:1 (0:1)
Góly: 62. Ueda, 65. Pavlovič (vlastný gól) - 15. Upamecano
Paríž St. Germain - AS Rím 2:2 (1:1)
Góly: 31. Zabarnyi, 62. Dembele (pen.) - 5. Hermoso, 78. Malen (pen.)
Sporting Lisabon - Manchester United 2:2 (1:0)
Góly: 33. a 80. Suarez - 48. a 50. Fernandez
Hancka ocenil aj server Goal.com. Označil ho za najlepšieho stopéra Atlética v zápase.
„Výborne čítal nebezpečné situácie a zaznamenal osem obranných zákrokov. V 65. minúte pripravil streleckú príležitosť pre Giuliana Simeoneho a v 68. minúte bol po rohovom kope blízko ku gólu, keď jeho hlavička len tesne minula cieľ.“
Dobré dojmy potvrdili aj štatistiky. Sofascore udelil slovenskému obrancovi známku 7,8, čo bola druhá najvyššia známka zo všetkých hráčov na ihrisku. Hancko si pripísal dve kľúčové prihrávky a jeho úspešnosť prihrávok dosiahla 90 percent.
Belko si odbil premiéru
Zatiaľ čo Hancko zbieral pochvaly, Ľubomír Belko prežíval vlastný veľký večer. Dvadsaťštyriročný brankár dostal dôveru v bránke Vikingu a na štadióne Metropolitano absolvoval debut v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Ešte vo februári opúšťal Žilinu ako najdrahší brankársky export v klubovej histórii. Nórsky Viking FK zaňho podľa tamojších médií zaplatil takmer 900-tisíc eur, pričom s bonusmi sa suma môže vyšplhať až na 1,5 milióna eur.
Belkova pozícia v novom klube pritom nebola jednoduchá. Po príchode odchytal jedenásť zápasov, následne však o miesto jednotky prišiel. V Lige majstrov dovtedy dostával príležitosť výhradne tridsaťpäťročný Arild Østbø. Slovenský brankár naposledy nastúpil na súťažný zápas koncom augusta v nórskej lige.
O to významnejšia bola dôvera, ktorú dostal práve v Madride. Belko sa stal iba siedmym slovenským brankárom v histórii, ktorý si zachytal v hlavnej fáze najprestížnejšej klubovej súťaže sveta.
Sedem zákrokov a najlepšia známka
Proti ofenzívnej sile Atlética bol Belko v neustálej permanencii. Hoci jeho mužstvo odchádzalo z Madridu s prehrou, slovenský reprezentant rozhodne nesklamal.
Pripísal si až sedem úspešných zákrokov. Štatistika zabránených gólov dosiahla hodnotu -0,10, čo naznačuje, že pri inkasovaných góloch nemal veľa možností zasiahnuť. Neurobil žiadnu výraznu chybu a ďalším gólom súpera zabránil.
Môže ho trošku mrzieť druhý gól. Strelu Juliána Álvareza z priameho kopu síce vyrazil, no lopta už tesne predtým prekročila bránkovú čiaru. Rozhodca si to nevšimol, situáciu však odhalil systém Goal Control.
Sofascore mu udelil známku 7,4, ktorá bola najvyššia spomedzi všetkých hráčov nórskeho mužstva.
Pre Belka mal zápas osobitný rozmer aj pre súpera na druhej strane ihriska. S Hanckom ho spája žilinská futbalová akadémia, v ktorej obaja vyrastali. Ich spoločná cesta sa tentoraz pretla do konfrontácie na najväčšej európskej klubovej scéne.
Viking už zaskočil Bayern
Viking je úradujúcim nórskym majstrom. Do ligovej fázy Ligy majstrov sa dostal cez play-off, v ktorom vyradil Dinamo Záhreb.
V hlavnej fáze už stihol prekvapiť aj Bayern Mníchov. Na domácom ihrisku s nemeckým gigantom remizoval 3:3 a následne si pripísal víťazstvo nad azerbajdžanským Sabahom.
Rozpočet nórskeho klubu sa pritom pohybuje okolo 20 miliónov eur. Aj preto je jeho účinkovanie v spoločnosti európskej elity pozoruhodné.
Škriniar víťazne, Schranz nastúpil proti Villarrealu
V stredu sa v Lige majstrov predstavili aj ďalší slovenskí reprezentanti.
Fenerbahce Istanbul s Milanom Škriniarom vyhralo nad Šachtarom Doneck 1:0.
Do diania zasiahol aj Ivan Schranz. Tridsaťtriročný krídelník pražskej Slavie nastúpil v domácom zápase piateho kola ligovej fázy proti španielskemu Villarrealu ako striedajúci hráč v 83. minúte. Jeho príchod však už výsledok nezmenil. Český majster prehral 0:1 a v tabuľke zostáva s jediným bodom naďalej bez víťazstva.
Pražský klub zároveň vytvoril negatívny rekord skupinovej, respektíve ligovej fázy najprestížnejšej pohárovej súťaže. Od roku 2007 nevyhral v hlavnej fáze Ligy majstrov 24 zápasov po sebe.