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Paríž St. Germain remizoval v 5. kole ligovej fázy Ligy majstrov na domácej pôde s AS Rím 2:2. Obhajcovia trofeje prvýkrát v ročníku zaváhali a na čele tabuľky ich vystrieda Real Madrid.
Lille prekvapil Bayern Mníchov a zvíťazil 2:1. Nemecký tím viedol od 15. minúty po góle Upamecana, no domáci v 62. minúte vyrovnali a o tri minúty neskôr sa dostali do vedenia po vlastnom góle Pavloviča.
Atletico Madrid s Dávidom Hanckom zdolalo doma Viking 2:0 a Fenerbahce Istanbul s Milanom Škriniarom vyhralo nad Šachtarom Doneck 1:0.
Liverpool vyhral v Bruggách hladko 3:0, Mancheste United remizoval na pôde Sportingu Lisabon 2:2.
Liga majstrov - 5. kolo ligovej fázy:
Atlético Madrid - Viking 2:0 (2:0)
Góly: 19. Sørloth, 24. Álvarez
Club Brugge - Liverpool FC 0:2 (0:1)
Góly: 13. a 82. Isak, 79. Wirtz
Inter Miláno - VfB Stuttgart 2:0 (0:0)
Góly: 57. Sučič, 74. Martinez
Šachtar Doneck - Fenerbahçe 0:1 (0:0)
Góly: 56. Muriqi
Lille OSC - Bayern Mníchov 2:1 (0:1)
Góly: 62. Ueda, 65. Pavlovič (vlastný gól) - 15. Upamecano
Paríž St. Germain - AS Rím 2:2 (1:1)
Góly: 31. Zabarnyi, 62. Dembele (pen.) - 5. Hermoso, 78. Malen (pen.)
Sporting Lisabon - Manchester United 2:2 (1:0)
Góly: 33. a 80. Suarez - 48. a 50. Fernandez