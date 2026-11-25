Športový program na štvrtok, 26. novembra
Futbal
- 16:30 Kajrat Almaty – Mjällby AIF, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Ajax Amsterdam – FC Thun, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Brighton & Hove Albion – Universitatea Craiova, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Iberia Tbilisi – Getafe CF, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 FK Jablonec – FC Lugano, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Kauno Žalgiris – Riga FC, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Hearts Edinburgh – AS Monaco, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 KF Egnatia – Lincoln Red Imps, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 Pafos FC – FC Midtjylland, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:45 SK Brann – Aarhus GF, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 FC Nordsjaelland – Panathinaikos Atény, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Borac Banja Luka – Atalanta Bergamo, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Hajduk Split – Saint-Truiden, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 Inter Escaldes – FC Kodaň, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 KAA Gent – Crvena zvezda Belehrad, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 CSKA Sofia – Trabzonspor, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 SC Braga – KuPS Kuopio, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 21:00 SC Freiburg – FC Twente, 4. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
- 18:00 9. ročník Grassroots Gala SFZ 2026
- 18:30 žreb záverečného turnaja ME 2027 do 21 rokov
- 18:45 Besiktas Istanbul – Hapoel Beer Ševa, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 RB Salzburg – Ararat-Armenia, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Viktoria Plzeň – Benfica Lisabon, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Dinamo Záhreb – Bayer Leverkusen, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Olympiakos Pireus – AC Miláno, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Olympique Marseille – Levski Sofia, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Union Saint-Gilloise – Lech Poznaň, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 Celta Vigo – AFC Bournemouth, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Sparta Praha – AZ Alkmaar, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 Crystal Palace – Real Sociedad, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Ferencváros Budapešť – NK Celje, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Juventus Turín – Omonia Nikózia, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 NEC Nijmegen – Stade Rennes, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 OFI Kréta – RSC Anderlecht, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 Olympique Lyon – Lilleström SK, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 SCU Torreense – Celtic Glasgow, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 AFC Sunderland – Jagiellonia Bialystok, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 21:00 TSG Hoffenheim – Sturm Graz, 5. kolo ligovej fázy Európskej ligy
Hokej
- 1:00 Boston Bruins – Winnipeg Jets, NHL
- 1:00 Buffalo Sabres – New York Rangers, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning – Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 Florida Panthers – Ottawa Senators, NHL
- 1:00 New York Islanders – St. Louis Blues, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins – Calgary Flames, NHL
- 1:00 Washington Capitals – Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets – New Jersey Devils, NHL
- 1:30 Detroit Red Wings – Vancouver Canucks, NHL
- 2:00 Minnesota Wild – Utah Mammoth, NHL
- 3:30 Colorado Avalanche – Montreal Canadiens, NHL
- 3:40 Seattle Kraken – Chicago Blackhawks, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks – San Jose Sharks, NHL
- 11:00 Rytieri Martin – JOJ Šport Slovensko 18, vložený zápas Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 HK Gladiators Trnava – HC 19 Humenné, dohrávka 14. kola Tipos SHL
Basketbal
- 1:00 Charlotte Hornets – Chicago Bulls, NBA
- 1:30 New York Knicks – Cleveland Cavaliers, NBA
- 1:30 Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves, NBA
- 2:00 Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers, NBA
- 2:00 Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets, NBA
- 2:30 Houston Rockets – Phoenix Suns, NBA
- 4:00 Golden State Warriors – Sacramento Kings, NBA
- 4:00 Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs, NBA
- 18:00 Slovensko - Švajčiarsko, E-skupina, druhá fáza predkvalifikácia ME 2029 /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 20:30 Basket Namur Capitale - MBK Ružomberok, L-skupina ženy - EuroCup /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
- 19:00 MHC ŠTART Nové Zámky – ŠKP Bratislava, 12. kolo Handball Extraligy
Golf
- 14:00 slávnostné odovzdávanie ocenení Golfista roka 2026
Šach
- 15:00 3. partia: Džavochir Sindarov (Uzb.) – Dommaraju Gukeš (Ind.), zápas o titul majstra sveta
Tenis
- 10:00 Veľká Británia – Nemecko, štvrťfinále, finálový turnaj Davisovho pohára
- 17:00 Rakúsko – Španielsko, štvrťfinále, finálový turnaj Davisovho pohára
Biatlon
- 16:15 vytrvalostné preteky mužov na 20 km, 1. kolo SP /účasť SR/
Šerm
- 18:00 Finálové súboje kadeti a kadetky, SP FIE kadetov a juniorov vo fleurete
TV program: štvrtok, 26. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.